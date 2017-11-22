РЖД распродает билеты в плацкарт и купе за полцены

РЖД ввела новогодние скидки на билеты в купе и плацкартные вагоны поездов дальнего следования. На все плацкартные места в поездах с отправлением 31 декабря будет действовать 50%-ная скидка.

Билеты на верхние полки купейных вагонов ряда поездов можно будет приобрести со скидкой 50 % от стоимости проезда на нижней полке. Акция распространяется на поездки с 22 декабря по 15 января из Москвы в Петербург, Казань, Самару, Адлер и другие города. Кроме того, скидки действуют на ряд направлений из Петербурга, в том числе в Уфу, Воронеж, Мурманск и Челябинск.

С подробным списком маршрутов, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что в новогодние каникулы из Петербурга и обратно отправят дополнительные поезда. Составы будут ходить в 10 городов России в самые востребованные даты — 30 и 31 декабря, 7 и 8 января.