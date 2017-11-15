РЖД с 15 ноября запустила двухэтажный поезд Петербург-Адлер в обход Украины

РЖД с 15 ноября запустили движение пассажирских поездов в обход Украины по участку железной дороги Журавка — Миллерово. Первыми по новой линии пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, а также двухэтажный состав из Петербурга в Адлер и обратно, уточняет РИА Новости.

В конце сентября директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов заявил, что компания запустит пассажирские поезда в два этапа. Сначала туда переключат те составы, у которых нет промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные. Всего по "старому" участку курсировала 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, у трети из которых не было остановок на старой линии, отмечал Пегов

Тестовая эксплуатация новой железной дороги стартовала 11 августа. Тогда по участку впервые проехал локомотив с несколькими грузовыми вагонами. Первые коммерческие грузовые составы РЖД отправились по линии Журавка – Миллерово 20 сентября. В вагонах перевезли зерно, железорудное сырье и строительные материалы. В РЖД заявляли, что окончательный ввод в эксплуатацию назначен на конец осени 2017 года.

Железнодорожная ветка протяженностью 137 км проходит через Воронежскую и Ростовскую области. Стоимость строительства железной дороги Журавка — Миллерово оценивалась в сумму около 56 млрд рублей. В РЖД планируют запускать по участку до 190 поездов в сутки в летний период. Ранее поездам, следовавшим в Ростовскую область, приходилось дважды пересекать границу с Украиной в Луганской области.

По материалам «ДП»

