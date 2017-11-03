Что надо знать о местных нравах

В туристических местах большинство жителей говорят по-английски, но если вы собираетесь путешествовать по стране, не обойтись без испанского языка, хотя бы базового. Русский тоже иногда может пригодиться, особенно если будете общаться с кубинцами старшего поколения.

Куба — очень безопасная страна, особенно по сравнению с некоторыми латиноамериканскими соседями. Единственный совет — не реагировать на попрошаек и навязчивый сервис местных «бизнесменов», которые предлагают проводить до места, обещают какие-то особо вкусные сигары и прочие приманки.

Время на Кубе — понятие относительное: если кто-то говорит, что дорога займет 5 минут, смело умножайте на два; небольшой магазинчик вряд ли откроется ровно в девять, а экскурсия, скорее всего, не начнется строго в объявленное время. Это не хорошо и не плохо — кубинцы просто слишком расслабленно относятся к жизни, чтобы быть пунктуальными.

Женщинам не стоит болезненно относиться к свисту мужчин и комплиментам: кубинки только поощряют такие действия, поэтому местным мачо сложно понять, что их повышенное внимание может быть кому-то неприятно.

Что касается чаевых, здесь все зависит от ситуации. Таксистам их оставлять не принято, но, если вы это сделаете, никто не будет возражать. Горничным и носильщикам дают по 1–2 КУКа. В маленьких кафе чаевые минимальны, до 5% от суммы заказа. В ресторанах в счет включается надбавка в 10–15% за обслуживание, которая потом делится между всеми работниками заведения. Если хотите отблагодарить кого-то лично, лучше заранее прояснить этот момент. Чаевые можно оставлять в любой валюте, как местной, так и в евро и даже в долларах.