10 полезных советов для поездки на Кубу
Чтобы поездка на Остров свободы прошла столь же свободно, легко и непринужденно, воспользуйтесь нашими советами.
Как и когда лететь
На Кубе хорошо круглый год! Но лучшая пора для отдыха — с ноября по апрель. В это время на острове комфортная теплая погода и практически нет ни дождей, ни ветра. Потом становится довольно жарко и иногда идут тропические ливни, но жизнь кипит! Ведь лето на Кубе — это тоже сезон карнавалов и всевозможных уличных фестивалей с музыкой, сальсой и фейерверками. Ну, а любителям серфинга в это время легче найти хорошую волну.
Перелеты на Кубу осуществляют около 30 авиакомпаний, но большинство из них — с пересадками. Хорошая новость: с недавних пор прямые рейсы из Санкт-Петербурга появились у Azur Air. Забронировать тур с прямым чартерным перелетом можно в «Анекс Тур», а просто билеты — в партнерских агентствах (www.anextour.com).
Что обязательно взять с собой
С электричеством на Кубе бывает по-разному. Напряжение в сети — как правило, 110 вольт, хотя в последнее время в большинстве отелей оно двойное — 110 и 220 вольт. Та же история с вилками и розетками, которые могут соответствовать как европейскому, так и американскому стандарту. Чтобы обезопасить себя от проблем с техникой и ее подзарядкой, советуем захватить адаптер, универсальный переходник и тройник, чтобы заряжать несколько гаджетов одновременно.
Тропическое солнце очень активное, поэтому в любое время года нужен солнцезащитный крем, и его лучше привезти с собой — так же как шампунь, кондиционер, гель для душа и зубную пасту, которыми вы привыкли пользоваться. Те, что вам дадут в отеле, оставьте горничным вместе с чаевыми.
Чем платить
На Кубе в ходу два вида денежных единиц — песо и CUC. Песо — это местные деньги для кубинцев: в песо выдают зарплату, продают продукты на рынках, рассчитывают в непритязательных кафе. CUC — это конвертируемое песо. Его курс привязан к доллару, им расплачиваются иностранцы. Практически все билеты на транспорт и посещение культурных достопримечательностей стоят по-разному для местных и туристов: например, для них — билет за 5 песо, для вас — за 5 КУКов. Поменяйте часть КУКов на песо, если собираетесь путешествовать по Кубе, жить в частном секторе или ходить на рынок за фруктами. В туристических местах также принимают пластиковые карты, но не все и не везде. Так что лучше всего иметь с собой и наличные. Традиционно меньше проблем с евро и канадскими долларами.
КУКи без проблем снимаются в банкомате, но наличные можно привезти и с собой. Все обменники на Кубе государственные, поэтому искать, где курс выгоднее, бесполезно. Обменять иностранную валюту можно в отелях, аэропортах, банках и меняльных конторах (CADECA). Если кто-то уговаривает вас поменять валюту в «местном банке», обещая лучший курс, не ведитесь: это простейшая уловка. Если после поездки остались неистраченные КУКи, ими можно расплатиться в дьюти-фри или там же, в аэропорту, обменять обратно на другую валюту.
Что где есть
Первое, что потрясает нашего соотечественника на Кубе, — это обилие фруктов, всегда свежих и разных: они поспевают тут круглый год. Ананасы, папайя, манго, гуава, мамончилло, гуанабана, маракуйя, саподилла… И, конечно, бананы: здесь из них готовят разнообразные блюда, от десертов до соусов к мясу и гарниров.
Кубинская кухня — это горячая смесь испанских, китайских, африканских и латино-американских традиций, большие щедрые порции, непривычные текстуры и сочетания специй. В ресторанах прекрасно готовят морепродукты. Если тянет на приключения, свежевыловленные креветки, лангусты и омары можно купить у рыбаков буквально «из-под полы», они же подскажут, где недорого приготовить улов, или сделают это сами.
Что пить
Главный напиток на Кубе — это, конечно же, ром. Кроме раскрученного Havana Club, не бойтесь пробовать менее известные марки Santiago de Cuba, Legendario и Caney или совсем небольшие локальные бренды. Для вдохновения стоит посетить Музей рома в Старой Гаване, где подробно рассказывается о его истории и производстве.
Ром пьют неразбавленным или со льдом, а также в коктейлях. Практически каждый кубинский бар предлагает свой собственный фирменный коктейль — спрашивайте и пробуйте! И буквально везде вы встретите Хемингуэя: каждый бар рассказывает, что знаменитый писатель любил в нем бывать. Загляните в El Floridita и не пропустите также La Bodeguita del Medio. В этом гаванском заведении с богемной и очень характерной для Кубы атмосферой готовят лучший, по мнению многих, мохито.
Кроме рома, внимания достойны ликеры Cubay, пиво Cristal и Bucanero, столовое вино. Взбодриться между подходами к бару поможет кубинский кофе: он варится очень крепким, пьется часто и маленькими порциями. Ну и бутилированная вода продается во всех магазинах.
Как передвигаться по стране
Брать автомобиль в аэропорту имеет смысл, только если вы намерены сразу рвануть вглубь страны. В Гаване он невыгоден: даже если придется многократно воспользоваться услугами такси (обычных или двухместных мототакси), это все равно выйдет дешевле. По столице, конечно, лучше всего перемещаться пешком, любуясь колоритной атмосферой этого удивительного места. Но можно подняться и в панорамный туристический автобус Hop on — Hop off, который провезет по главным достопримечательностям.
Также для перемещения по Гаване можно взять в аренду скутер, но не стоит выезжать на нем за ее пределы: некоторые дороги на острове оставляют желать лучшего. Самое оптимальное для далеких путешествий — аренда автомобиля (на Кубе нет недостатка в пунктах проката Rent a car) или автобусы, которые курсируют по основным внутренним маршрутам. Главные транспортные компании — Viazul и Transtur. Купить билеты заранее через сайт чаще всего проблематично, но это без труда можно сделать на самой станции. В день поездки нужно прибыть минимум за 20 минут до отхода автобуса, чтобы обменять чек на посадочный талон.
Как звонить и писать
Wi-Fi есть в отелях, специальных интернет-залах и на почте. Бывалые путешественники советуют перед поездкой изучить предложения российских мобильных операторов по интернету в роуминге: это может оказаться выгоднее, чем кубинский Wi-Fi, и уж точно удобнее для тех, кто должен постоянно быть на связи или, например, хочет пользоваться навигатором в телефоне. Для звонков тоже придется использовать роуминг: местные симки туристам не продают, разве что можно взять напрокат телефон вместе с сим-картой.
Где жить
На Кубе превосходные отели на любой вкус и кошелек. В них есть все для полноценного отдыха: спортзалы, развлечения, спа. Если хочется приключений, можно снять жилье в частном секторе. На Кубе это абсолютно легальный бизнес: образцовым арендодателям правительство выдает специальную лицензию, и они ей очень дорожат. Гостеприимные хозяева, как правило, кормят завтраком, предлагают блюдо на ужин, дают подсказки по путешествию. Да и вообще, нет лучше возможности познакомиться с кубинским бытом изнутри и узнать местных жителей.
Что надо знать о местных нравах
В туристических местах большинство жителей говорят по-английски, но если вы собираетесь путешествовать по стране, не обойтись без испанского языка, хотя бы базового. Русский тоже иногда может пригодиться, особенно если будете общаться с кубинцами старшего поколения.
Куба — очень безопасная страна, особенно по сравнению с некоторыми латиноамериканскими соседями. Единственный совет — не реагировать на попрошаек и навязчивый сервис местных «бизнесменов», которые предлагают проводить до места, обещают какие-то особо вкусные сигары и прочие приманки.
Время на Кубе — понятие относительное: если кто-то говорит, что дорога займет 5 минут, смело умножайте на два; небольшой магазинчик вряд ли откроется ровно в девять, а экскурсия, скорее всего, не начнется строго в объявленное время. Это не хорошо и не плохо — кубинцы просто слишком расслабленно относятся к жизни, чтобы быть пунктуальными.
Женщинам не стоит болезненно относиться к свисту мужчин и комплиментам: кубинки только поощряют такие действия, поэтому местным мачо сложно понять, что их повышенное внимание может быть кому-то неприятно.
Что касается чаевых, здесь все зависит от ситуации. Таксистам их оставлять не принято, но, если вы это сделаете, никто не будет возражать. Горничным и носильщикам дают по 1–2 КУКа. В маленьких кафе чаевые минимальны, до 5% от суммы заказа. В ресторанах в счет включается надбавка в 10–15% за обслуживание, которая потом делится между всеми работниками заведения. Если хотите отблагодарить кого-то лично, лучше заранее прояснить этот момент. Чаевые можно оставлять в любой валюте, как местной, так и в евро и даже в долларах.
Что и как покупать в подарок
Великолепная тройка подарков с Кубы — это ром, сигары и кофе. Сигары можно купить во многих магазинах, на улицах или в дьюти-фри в аэропорту. Однако лучше делать это в специализированных местах (например, в бутиках La Casa del Habano или на фабрике Francisco Donatien): там дадут соответствующие чеки для таможни и точно не подсунут подделку, что может случиться в мелкой лавочке. Иностранцам разрешается вывозить с Кубы до 50 сигар (обычно в одной коробке их 25). Если душа просит больше, в хорошем легальном магазине вам оформят специальное разрешение, которое позволит избежать проблем на таможне. Однако помните, что в Россию можно ввезти только 100 сигар. Среди марок лучшими считаются Cohiba, Bolivar, Romeo у Julieta и Montecristo.
Что касается рома, оптимально покупать три бутылки — столько можно без проблем вывезти с Кубы и ввезти в Россию. Не стоит откладывать эту покупку на последний момент, хотя в дьюти-фри ром, конечно, продается. Лучше отправляйтесь в фирменный магазин — поверьте, это отдельное впечатление.
Чтобы выбрать кофе, пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте. Если покупать приходится «вслепую», вот небольшая шпаргалка по популярным сортам, которые вряд ли разочаруют. Serrano — мягкий, с легкой кислинкой, Altura — терпкий, с большим содержанием кофеина, Maragogype — густой, крепкий и пряный, Granma — с нотками табака в аромате.
Разобраться с мелкими сувенирами не составит труда: самый универсальный и непритязательный подарок — майка с Че. Для мужчин — рубашка гуябера, традиционное сомбреро, самобытный музыкальный инструмент — маракасы или барабаны бонго. Для женщин — украшения из панциря черепахи, крокодиловой кожи и главное — из черного коралла. Обязательно попросите у продавца разрешение на вывоз и не забудьте проверить, отливает ли коралл на свету красным, в противном случае это подделка.
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