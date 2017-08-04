Россиян предупредили о «красном» уровне угрозы в Италии

Российское посольство предупредило россиян, что в Италии в связи с аномальной жарой объявлен «красный» уровень угрозы.

Посольство РФ в Италии сообщило, что в стране объявлен «красный» уровень угрозы в связи с аномальной жарой. Она установилась в 26 городах, включая Рим, Бари, Милан, Флоренцию, и на острове Сардиния, сообщает пресс-служба Ростуризма.

«Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам учитывать погодные условия в Италии при планировании турпоездок в эту страну», — отметили в ведомстве.

Гражданам, находящимся на территории Италии, советуют не выходить на улицу в пик жары — с 11 до 15 часов дня, на улице стараться находиться в тени, носить одежду из легких и натуральных тканей, летний головной убор.

Также Ростуризм советует пользоваться кремами от загара и пить как можно больше воды.

По материалам «ДП».