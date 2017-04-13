С августа 2017 года российские путешественники смогут пользоваться электронными посадочными на самолет. Предполагается, что процедуру предполетного досмотра, во время которой на распечатанный талон ставится штамп, отменят. Соответствующие поправки уже подготовил Минтранс России.

Согласно новым правилам, в качестве посадочного талона пассажирам достаточно будет иметь баркод на телефоне. А в аэропорту его будет считывать специальное устройство. Нововведение упростит процедуру прохождения всех предполетных формальностей.

Отмечается, что от бумажных талонов аэропорты отказываться не станут: пассажир сам сможет выбрать удобную форму.