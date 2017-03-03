Из Пулково запускают новые рейсы в города Греции, Италии и Грузии

Пулково запускает новые рейсы в города Греции, Италии и Грузии, рассказали нам в пресс-службе компании.

С июня Alitalia будет летать в итальянскую Катанию. А Ellinair добавит в географию полетов из Петербурга греческую Кавалу. «Уральские авиалинии» в мае приступят к выполнению рейсов в грузинский Кутаиси.

«РусЛайн» с июня будет летать из Петербурга в норвежский Берген. Кроме того, в Пулково возобновятся перелеты в Шанхай (China Eastern Airlines), Загреб (Croatia Airlines) и Белград (Air Serbia). А KLM удвоит полеты Амстердам с 7 до 14 в неделю, Finnair на треть увеличит рейсы Finnair в Хельсинки — с 14 до 20 в неделю.

Авиакомпания «Россия» возобновит рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью, увеличит количество рейсов в Барселону, Бургас, Варну, Вену, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен и Рим. Среди новых чартерных рейсов в расписании появятся Подгорица (Черногория) и Пардубице (Чехия).

Также пассажиров Пулково ожидает открытие перелетов UTair в Самару и Минеральные Воды, S7 — в Брянск, Калининград и Берлин, «Нордавиа» — в Волгоград, Воронеж, Казань, «ВИМ-Авиа» — по ряду азиатских и российских направлений.