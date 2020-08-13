«Правительство приняло решение сделать акцент на развитии внутреннего туризма для восстановления этого сектора экономики. Власти намерены добиться, чтобы внутренний туризм занимал как минимум 70% в общем объеме. В Индонезии проживает немало обеспеченных граждан, которые могут внести свой вклад в восстановление туризма», — приводит ТАСС слова министра-координатора по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана.

По подсчетам властей, около миллиона индонезийцев ежегодно путешествуют в соседние Малайзию и Сингапур и «тратят там десятки миллиардов долларов». Правительство хочет добиться, чтобы эти средства расходовались внутри страны.

Из-за пандемии коронавируса границы Индонезии закрыты для въезда иностранцев с конца марта 2020 года. Губернатор провинции Бали Вайян Костэр уже неоднократно выступал за открытие курорта для туристов с 11 сентября, однако точного решения все еще нет.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостанавилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией, Абхазией и Австрией. В последнюю усложняются правила въезда, а с собой на борт, летящий в Турцию, можно взять ограниченный объем ручной клади. Возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами власти России обсуждают, плановая дата приходится на середину августа. Черногория открыла границы для россиян. Также Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.

Восстановление туристического потока в Петербурге, нормальное функционирование которого было изменено пандемией коронавируса, произойдет через 1,5-2 года. Такой прогноз сделали в Смольном, отметив, что такие сроки — даже быстрее, чем ожидают от восстановления мирового туризма. По данным ООН, во всемирном объеме процесс займет до 6 лет. Ростуризм оценил потери от отсутствия иностранных туристов в России в 500 миллиардов рублей.