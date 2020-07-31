Выплаты за туристические поездки по России будут начислять всего неделю

Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, принять участие в программе туристического кешбека смогут все россияне без исключения — живущие от Калининграда до Владивостока. Желающие получить компенсацию от правительства должны будут купить тур в течение одной неделе, о дате старта программы Ростуризм объявит в ближайшее время. Другие условия для получения компенсации сохраняются.

Напомним, о запуске программы компенсаций затрат россиян на внутренний туризм премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 22 июля. Для того, чтобы получить компенсацию за поездки по России, стоимость тура должна составлять от 25 до 75 тысяч рублей. Условие — тур приобретается у туроператора или отеля и оплачивается платежной системой МИР, направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом, а продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей.

За каждую такую поездку россиянам положен кэшбек в размере от 5 тысяч рублей. Если тур стоит от 50 тысяч — компенсируют 10 тысяч рублей, если 75 — 15 тысяч. Программа субсидирования поездок по России стартует в августе 2020 года, всего Ростуризм рассчитывает компенсировать более 2 миллионов поездок. Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней.