Правительство России выделило 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по стране. Однако окно на получение кешбэка будет открыто всего неделю.
Выплаты за туристические поездки по России будут начислять всего неделю
Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, принять участие в программе туристического кешбека смогут все россияне без исключения — живущие от Калининграда до Владивостока. Желающие получить компенсацию от правительства должны будут купить тур в течение одной неделе, о дате старта программы Ростуризм объявит в ближайшее время. Другие условия для получения компенсации сохраняются.
Напомним, о запуске программы компенсаций затрат россиян на внутренний туризм премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 22 июля. Для того, чтобы получить компенсацию за поездки по России, стоимость тура должна составлять от 25 до 75 тысяч рублей. Условие — тур приобретается у туроператора или отеля и оплачивается платежной системой МИР, направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом, а продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей.
За каждую такую поездку россиянам положен кэшбек в размере от 5 тысяч рублей. Если тур стоит от 50 тысяч — компенсируют 10 тысяч рублей, если 75 — 15 тысяч. Программа субсидирования поездок по России стартует в августе 2020 года, всего Ростуризм рассчитывает компенсировать более 2 миллионов поездок. Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней.
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