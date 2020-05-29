В МИД РФ рассказали, когда границу с Евросоюзом откроют для туристов

Захарова отметила, что «прогнозировать до открытия границ неправильно и опасно, это может привести к большим проблемам в будущем», поэтому пока все решения в стране принимаются, исходя из эпидемиологической обстановки.

Эксперты отмечают, основываясь на отчете Министерства иностранных дел по распространению COVID-19 за рубежом, что жителям России в ближайший месяц не стоит рассчитывать на отпуск за пределами страны.

«Мы знаем, что сегодня в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами — членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счет. При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне — июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что многие страны, открыв границы, возможно, потребуют въезжающих соблюдать 14-дневный карантин. Известно, что частичные ограничения на въезд в страну с 15 июня снимет Исландия. Норвегия же, наобоот, продлит их до середины августа. Въезд в Финляндию и Швецию также ограничен до середины июня. Туристов пока не ждут и другие страны, а также Китай, Индия и Япония.

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