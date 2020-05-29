Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила сегодня, 29 мая, что делать прогнозы по возобновлению туристического потока из России можно будет делать только после того, как ряд други стран начнет открывать свои границы и снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.
В МИД РФ рассказали, когда границу с Евросоюзом откроют для туристов
Захарова отметила, что «прогнозировать до открытия границ неправильно и опасно, это может привести к большим проблемам в будущем», поэтому пока все решения в стране принимаются, исходя из эпидемиологической обстановки.
Эксперты отмечают, основываясь на отчете Министерства иностранных дел по распространению COVID-19 за рубежом, что жителям России в ближайший месяц не стоит рассчитывать на отпуск за пределами страны.
«Мы знаем, что сегодня в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами — членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счет. При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне — июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС», — сообщили в ведомстве.
Также отмечается, что многие страны, открыв границы, возможно, потребуют въезжающих соблюдать 14-дневный карантин. Известно, что частичные ограничения на въезд в страну с 15 июня снимет Исландия. Норвегия же, наобоот, продлит их до середины августа. Въезд в Финляндию и Швецию также ограничен до середины июня. Туристов пока не ждут и другие страны, а также Китай, Индия и Япония.
«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.