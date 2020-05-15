Тель-Авив

Утром — серфинг по свежим волнам, днем — прогулка по главному городскому рынку Кармель, вечером — ужин в очаровательном ресторане Puaa, а ночью — поход по самым шумным барам и клубам. Так может выглядеть один из дней ваших каникул в Тель-Авиве. Местный досуг настолько широк и разнообразен, что каждый день может кардинально отличаться от другого. Что точно нельзя не увидеть, так это бульвар Ротшильда, районы Неве-Цедек и Флорентин.

Самую знаковую улицу — бульвар Ротшильда — любят как и местные, так и туристы: здесь можно прогуливаться или кататься на велосипеде по аллее, по пути заходя в стильные кофейни, а также осматривать красивые здания в стиле Баухаус.

Неве-Цедек примечателен тем, что это первый еврейский квартал, построенный за пределами Яффы. Сейчас здесь все дышит искусством: на одной территории собрались художественные галереи, авангардные магазины дизайнерских вещей, уникальные бутики одежды и самобытные лавки с изделиями ручной работы.

Легендарные бары, винтажные магазины, стены с бесконечными граффити, колоритные кафе, модные галереи, андеграундные клубы. Всё это найдется в самом популярном среди молодежи и хипстерском районе Флорентин. В основном здесь живут студенты и творческая интеллигенция: они и привезли в Флорентин насыщенную ночную жизнь. Так что скучно здесь не бывает никогда — ни в будни, ни в выходные.