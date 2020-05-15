Мы верим, что совсем скоро сможем покупать билеты, приезжать в аэропорт и свободно перемещаться по миру. Одно из первых мест, куда мы готовы отправиться — Израиль. Мы обожаем местную кухню: такой хумус и фалафель больше не готовят, пожалуй, нигде (кстати, 13 мая был международный день хумуса, повод его приготовить). И, конечно, это культурно богатая и ни на кого не похожая страна.
Куда отправиться после окончания режима самоизоляции? 7 мест в Израиле
Туристическая индустрия в Израиле уже начала постепенно возвращаться к работе. Например, 3 мая начали принимать гостей циммеры — небольшие коттеджи для отдыха, а также отели, у которых имеются номера с отдельным входом с улицы. 5 мая — открылись для посетителей 11 национальных парков и 9 заповедников. А с 7 мая начали работать торговые центры и рынки. Открытие музеев и галерей запланировано на 17 мая. Кроме того, Министерство здравоохранения и Совет национальной безопасности Израиля решили разработать специальный стандарт «Фиолетовый знак», подтверждающий возможность эксплуатации отелей и номеров в период действия пандемии коронавируса.
Израиль смог хорошо справиться и с самой пандемией. По оценке компании Deep Knowledge Group,* Израиль занял 1 место среди стран по безопасности здоровья во время пандемии коронавируса; за ним расположился Сингапур и Новая Зеландия. Кроме того, Израиль вошел в топ-10 стран по эффективности лечебного процесса, заняв 9 место. Консорциум Deep Knowledge Group также составил рейтинг стран с самым высоким риском для здоровья во время пандемии COVID-19. В этом рейтинге перечислены 70 стран, и Израиля среди них нет.
Тель-Авив
Утром — серфинг по свежим волнам, днем — прогулка по главному городскому рынку Кармель, вечером — ужин в очаровательном ресторане Puaa, а ночью — поход по самым шумным барам и клубам. Так может выглядеть один из дней ваших каникул в Тель-Авиве. Местный досуг настолько широк и разнообразен, что каждый день может кардинально отличаться от другого. Что точно нельзя не увидеть, так это бульвар Ротшильда, районы Неве-Цедек и Флорентин.
Самую знаковую улицу — бульвар Ротшильда — любят как и местные, так и туристы: здесь можно прогуливаться или кататься на велосипеде по аллее, по пути заходя в стильные кофейни, а также осматривать красивые здания в стиле Баухаус.
Неве-Цедек примечателен тем, что это первый еврейский квартал, построенный за пределами Яффы. Сейчас здесь все дышит искусством: на одной территории собрались художественные галереи, авангардные магазины дизайнерских вещей, уникальные бутики одежды и самобытные лавки с изделиями ручной работы.
Легендарные бары, винтажные магазины, стены с бесконечными граффити, колоритные кафе, модные галереи, андеграундные клубы. Всё это найдется в самом популярном среди молодежи и хипстерском районе Флорентин. В основном здесь живут студенты и творческая интеллигенция: они и привезли в Флорентин насыщенную ночную жизнь. Так что скучно здесь не бывает никогда — ни в будни, ни в выходные.
Крепость Масада
По дороге на Мертвое море (вы же туда поедете?) находится значимое место — древняя крепость Масада. Её построил царь Ирод в I веке до нашей эры на вершине скалы в пустыне. На первый взгляд неприступная (история утверждает, что римляне все же смогли осадить крепость) постройка выполняла две жизненно важные задачи: защищала царя от врагов во время войн и хранила еду, золото и оружие.
Как и прежде, со всех сторон Масаду окружают отвесные скалы. Крепость впервые обнаружили во второй половине XIX века, а серьезные же раскопки провели только в 1960-х годах. И каково было удивление археологов: в первозданном виде сохранились многие детали стен, башен, дворца царя, бань, синагоги и фрагменты мозаик. В таком виде они существуют и до сих пор, никаких реконструкций: так что можно увидеть то, чем люди пользовались тысячи лет назад!
Подняться к крепости можно пешком по «змеиной тропе» (никаких змей нет, просто по форме напоминает змею) или по самой низкорасположенной в мире канатной дороге.
Мертвое море
Мертвое море — настоящее чудо света (да, мы тоже не знаем, почему его не включили в знаменитый список). Его особенность заключается даже не в том, что там чрезвычайно высокий уровень соли: такие озера есть и в других странах, в том числе России — благодаря чему можно спокойно лежать на поверхности воды и не тонуть (идеально для тех, кто не умеет плавать). Главное, состав воды. Она содержит хлорид магния, кальция, натрия и калия — всё это и целебные грязи на дне моря превратили озеро в настоящий лечебный курорт. Так что после различных перенесенных заболеваний, в том числе легких, Мертвое море — точка назначения номер один (правда, посещение лучше заранее обсудить с лечащим врачом). Ну а ещё там просто очень красиво и спокойно.
Иерусалим
Иерусалим — один из самых быстро развивающихся в туристическом плане городов мира. Его стремятся посетить не только паломники, но и туристы, интересующиеся культурой и гастрономией — ежегодно здесь проводят различные фестивали, посвященные современному искусству, музыке и еде. Но есть в столице Израиля места, которые должен увидеть каждый. Например, Храм Гроба Господня, Яффские ворота в Старом городе; Стену Плача (считается самым священным местом иудаизма); Виа Долороза — улица по которой, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия; улица Кардо — во времена Древнего Рима и Византии была главной торговой улицей города.
Израильские власти знают, что Иерусалим — чуть ли не главная достопримечательность страны и пользуется большой популярностью, поэтому стараются сделать город более комфортным для туристов. Например, теперь из аэропорта имени Бен-Гуриона до Иерусалима можно доехать всего за 18 минут — благодаря скоростному поезду. Появился и Сity Pass: с его помощью можно хорошо сэкономить, например на бесплатном проезде в общественном транспорте.
Эйлат
Эйлат находится на берегу Красного моря, а его подводный мир — один из самых красивых. Поэтому здесь так популярны снорклинг и дайвинг. А еще можно поближе познакомиться с дельфинами. На берегу есть Дельфиний риф, его концепция отличается от знакомых и привычных для нас дельфинариев. Животные свободно плавают прямо в море, а не в бассейне или аквариуме. Дельфины плавают, где хотят и сколько хотят. Когда же им становятся скучно, они подплывают поближе к берегу — к людям, которые их ждут на специальных плавучих платформах, чтобы погладить и сфотографировать. Хотите еще больше впечатлений? В часе езды от Эйлата есть знаменитая пустыня Негев, где можно заняться серфингом на барханах или сходить на ферму альпак.
Добраться до Эйлата уже не так сложно, как раньше: в прошлом году здесь открыли новый аэропорт всего в 18 км от города.
Мицпе-Рамон
Мицпе-Рамон — город на краю кратера, который создала сама природа, а точнее эрозия: в образовавшиеся в земле трещины попала вода — и верхний слой горной породы обрушился. Так здесь появился неземной пейзаж. Ощущение, что ты на другой планете, где-нибудь на Марсе. Точек для фантастических фотографий масса — смельчаки могут сфотографироваться на краю кратера (есть пара безопасных, насколько это возможно, мест). Мицпе-Рамон привлекает не только туристов, которые обычно попадают в это место по пути в Эйлат, но и фанатов саги «Звёздные войны». Именно в этой местности Джордж Лукас снимал кадры для одного из своих фильмов.
Парк Тимна
Национальный парк Тимна расположился в 25 километрах от Эйлата и занимает целых 60 квадратных километров! Сами понимаете, пешком обойти не получится, нужна машина. На входе в парк дают карту, где указаны все главные достопримечательности, да и в самом парке есть указатели — заблудиться не получится.
Впервые об этом месте узнали 6 000 лет назад, когда обнаружили медь и начали её добывать. Кстати, благодаря меди и песчанику вся долина раскрашена в красно-розовые цвета, оттенки меняются на каждом метре — невероятно красиво. Некоторые историки считают, что в этом месте приезжал Соломон. Поэтому шахты получили название «Копи царя Соломона». Есть ещё одна нерукотворная достопримечательность, которая носит его имя — Столбы Соломона. Это скалы, которые образовались опять же в результате эрозии и воздействия ветра.
*Deep Knowledge Group – консорциум, специализирующийся на научных исследованиях и инвестициях в медицинские проекты. Данные рейтингов были собраны из открытых источников Всемирной организации здравоохранения, Университета Джона Хопкинса, Королевского колледжа Лондона, Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
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