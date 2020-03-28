Ужесточение мер безопасности

В течение недели ситуация накалялась, постепенно вводили все новые и новые меры.

12 марта Израиль закрыл границу для туристов — все приезжающие из-за рубежа должны были две недели находиться в самоизоляции. Количество участников на общественном мероприятии ограничили до 100, даже если это свадьба или похороны. Компаниям по возможности рекомендовали перейти на работу из дома. Школы и вузы закрыли до середины апреля. А премьер-министр долго объяснял, как нужно мыть руки и зачем. Думаю, уровень гигиены в Израиле в связи с вирусом вырос в разы, потому что раньше в любой фалафельной у вас брали деньги, а потом этими же руками готовили питу.

В конце прошлой недели наша компания полностью перешла на работу из дома.

Руководство прислало известную статью на Medium, и после нее я и многие мои друзья стали относиться к ситуации серьезнее. До этого все меры казались истерией. На следующий день закрылись детские сады, что безумно испугало коллег. Теперь им нужно было работать из дома и развлекать детей одновременно. Также закрыли бары, кафе, рестораны (но на вынос можно брать), кинотеатры, фитнес-залы и все развлекательные учреждения. Нельзя собираться больше 10 человек в одном месте.

В этот раз премьер рассказывал о необходимости соблюдать дистанцию в два метра и ограничивать физический контакт: никаких рукопожатий или поцелуев при встрече.

Режим ЧП

Пока я несколько дней писала текст, вводили все новые ограничения, так что фактически из карантина в субботу я не выйду.

С 20 марта Израиль перешел на режим ЧП, чтобы минимизировать передвижения граждан. Выходить можно только в аптеку, больницу, супермаркет и на работу, если это необходимо. Также можно гулять недалеко от дома. За прогулки в парках, на пляже и детских площадках предусмотрен серьезный штраф. Следит за соблюдением предписаний полиция, возможно, подключится армия. Они уже наблюдают за передвижениями израильтян по мобильным телефонам.

Общественный транспорт работает на четверть мощностей.

Израиль полностью закрыт для иностранцев. Созданы фонды помощи малому и среднему бизнесам, отложены налоговые платежи и платежи за воду и электричество. Обещают, что тем, кого отправили в неоплачиваемый отпуск, будут платить пособия по безработице на улучшенных условиях.

Супермаркеты увеличивают часы работы, однако ожидать доставку нужно дней пять. И в ней часто что-нибудь отсутствует — сегодня не привезли чай и туалетную бумагу. Банки, по сообщениям властей, должны продолжать работать. Еду мы по-прежнему заказываем в кафе.