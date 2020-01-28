«С апреля «Победа» перестает выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года», — отметил источник. Рейсы будут отменены направлением из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург, из Самары — в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Представители лоукостера от комментария отказались, однако на сайте компании продажи по данным направлениям уже закрыты.

Напомним, ранее авиакомпания «Победа» увеличила норму провоза ручной клади, а также прекратила продажу билетов на международные рейсы из Пулкова — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами. Европейский бюджетный лоукостер Wizz Air запустил прямые рейсы из Пулкова в Лондон. Кроме того, в летнем расписании 2020 года компанией будут открыты регулярные рейсы по четырем направлениям.