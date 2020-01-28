Лоукостер «Победа» с апреля 2002 года прекратит полеты из Самары и Ростова-на-Дону в Петербург и Москву. Как сообщили РИА «Новостям» источники в группе «Аэрофлот», причина отмены в резком увеличении ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов.
СМИ: с апреля 2020 года «Победа» прекратит полеты из Самары и Ростова-на-Дону в Петербург
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andreyspb21 / Shutterstock.com
«С апреля «Победа» перестает выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года», — отметил источник. Рейсы будут отменены направлением из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург, из Самары — в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Представители лоукостера от комментария отказались, однако на сайте компании продажи по данным направлениям уже закрыты.
Напомним, ранее авиакомпания «Победа» увеличила норму провоза ручной клади, а также прекратила продажу билетов на международные рейсы из Пулкова — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами. Европейский бюджетный лоукостер Wizz Air запустил прямые рейсы из Пулкова в Лондон. Кроме того, в летнем расписании 2020 года компанией будут открыты регулярные рейсы по четырем направлениям.
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