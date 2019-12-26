На носу новогодние каникулы. Собраться в отпуск одному или в полном семейном составе, все предусмотрев, — эксперимент не для слабонервных. Рассказываем о 7 правилах, которые помогут ничего не забыть: от паспорта до роуминга.
7 правил, как собраться в отпуск и не сойти с ума
Проверяем визу
Если вы выезжаете за родные пределы, заранее рекомендуем посмотреть, требуется ли виза в страну назначения. При авиаперелете имейте в виду: во время пересадки вам может потребоваться дополнительное разрешение: например, «Шенгена» не достаточно для выхода в город из лондонского «Хитроу» – на Великобританию условия соглашения не распространяются. Так что для стихийного отпуска лучше выбирать безвизовый Таиланд или Гонконг.
Пишем списки
У людей, которые все время передвигаются по миру (везунчики!), всегда дома стоит собранный чемодан для ручной клади. Но когда вы выбираетесь в отпуск два раза в год, нужно начать готовиться заранее и писать списки, что нужно взять с собой в дорогу, куда лучше заносить все: от зубной щетки до обезболивающего.
Выбираем жилье и подключаем роуминг
Определившись с датами поездки, подбираем правильное жилье через сайты бронирования. Ка правило, везде есть рейтинги и отзывы, по которым можно определять подходящую квартиру, дом или комнату в хостеле. Не забывайте оценить геолокацию, чтобы не добираться каждый день до горнолыжного спуска, или пляжа по часу: это не только время, но и дополнительные траты. Перед отъездом стоит подумать о том, как поздравить с Новым годом родителей, друзей и любимую бабушку, проверить срочную почту или выложить сторис с берегов Гоа. Для этого «МегаФон» и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили соглашение о бесплатном роуминге в 130 странах мира. Услуга для абонентов оператора будет работать через специальный лендинг на «Букинге». Чтобы воспользоваться предложением, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона: в каждый день бронирования отеля путешественнику будет доступен час бесплатного общения и 1 Гб интернета. К долгосрочному проекту «МегаФона» уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран мира.
Влад Вольфсон
Коммерческий директор «МегаФона»
Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новогодние праздники – особое время, когда быть на связи с родными и близкими - главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении.
Проверяем баланс на карте
Во-первых, смотрим, какие деньги находятся в обороте страны назначения. Внимание: даже если вы отправляетесь в Европу, не во всех странах оперируют евро: в Швейцарии по-прежнему в ходу швейцарские франки, а в Дании – датские кроны. Во-вторых, перед отъездом лучше сделать все необходимые платежи, например, внести ежемесячный взнос по ипотеке и оплатить транспортный налог — будет обидно, если в отпуске вас настигнут аресты счетов. В-третьих, проверяем баланс на картах и пополняем его на случай непредвиденных расходов.
Читаем правила тарифа билетов
Еще на стадии покупки билетов смотрим внимательно, какой багаж можно взять с собой, сколько килограмм разрешает провозить авиакомпания и подразумевает ли тариф возврат билетов. Последнее вас спасет, если нужно будет срочно вернуться домой из-за внезапно нагрянувшего в офис начальства.
Регистрируемся на рейс
В целях экономии времени, а в случае, например, некоторых авиакомпаний-лоукостеров и денег, на рейс лучше зарегистрироваться заранее, распечатав электронный посадочный. Если вы путешествуете только с ручной кладью и вам не нужно сдавать багаж, то в аэропорт можно приехать практически к самой посадке, не забыв, правда, про традиционные досмотры.
Продумываем маршрут
Чтобы не метаться по аэропорту с чемоданами, не стоять в очереди в офис Rent a Car и точно получить машину с автоматической коробкой передач, а не на «ручке», на которой ездили только с инструктором лет десять назад, рекомендуем заранее продумать и спланировать все передвижения. Если есть необходимость, то лучше заранее заказать трансфер до отеля, оплатить аренду автомобиля и посмотреть, где в аэропорту находятся остановки миниавтобусов гостиниц. В случае сложносочиненного маршрута, когда вы прилетаете в точку A, а потом с местного вокзала должны отправиться в точку B, а потом еще и в C, не забудьте оценить заблаговременно весь масштаб бедствия: от часов работы метро до расписания поездов и правил покупки проездных билетов.
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