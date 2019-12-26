7 правил, как собраться в отпуск и не сойти с ума

Выбираем жилье и подключаем роуминг

Определившись с датами поездки, подбираем правильное жилье через сайты бронирования. Ка правило, везде есть рейтинги и отзывы, по которым можно определять подходящую квартиру, дом или комнату в хостеле. Не забывайте оценить геолокацию, чтобы не добираться каждый день до горнолыжного спуска, или пляжа по часу: это не только время, но и дополнительные траты. Перед отъездом стоит подумать о том, как поздравить с Новым годом родителей, друзей и любимую бабушку, проверить срочную почту или выложить сторис с берегов Гоа. Для этого «МегаФон» и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили соглашение о бесплатном роуминге в 130 странах мира. Услуга для абонентов оператора будет работать через специальный лендинг на «Букинге». Чтобы воспользоваться предложением, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона: в каждый день бронирования отеля путешественнику будет доступен час бесплатного общения и 1 Гб интернета. К долгосрочному проекту «МегаФона» уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран мира.