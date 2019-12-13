Для выезжающих через пропускной пункт «Торфяновка» самое «тяжелое» время придется на 13 декабря — с 16:00 до 21:00 и 14 декабря — с 09:00 до 14:00. Для въезжающих через него на 14 декабря — с 18:00 до 22:00 и 15 декабря — с 17:00 до 23:00.

На пропускном пункте «Брусничное» по выезду из России 13 декабря — с 17:00 до 22:00 и 14 декабря — с 07:00 до 14:00. По въезду 14 декабря — с 17:00 до 21:00 и 15 декабря — с 16:00 до 23:00.

На пропускном пункте «Светогорск» по выезду из России 13 декабря — с 18:00 до 21:00 и 14 декабря — с 08:00 до 15:00. По въезду 14 декабря — с 13:00 до 22:00 и 15 декабря — с 14:00 до 21:00.

Выезжающих через пропускной пункт «Ивангород» пробки встретят 14 декабря — с 15:00 до 22:00 и 15 декабря с 15:00 до 22:00. Въезжающих через него — 13 декабря с 16:00 до 22:00 и 14 декабря с 09:00 до 14:00.

Напомним, в начале ноября Генеральное консульство Финляндии в Петербурге предупредило о возможном изменении сроков выдачи виз. Документы могут производиться дольше обычного из-за увеличенного спроса в грядущий сезон праздников — рождественских и новогодних.