Зима — самое подходящее время для культурной программы. Пока на улице мороз и вьюга, можно посетить все музеи, которые давно были в виш-листе, тем более поводов для культурного времяпрепровождения масса. И не только в Петербурге, но и в Москве. Мы вместе с международной гостиничной группой Accor составили для вас топ-7 самых интересных выставок зимы, которые можно увидеть, совершив классическое путешествие из Петербурга в Москву.
Топ-7 московских выставок зимы, которые нельзя пропустить
Отели группы Accor находятся в центре Москвы и расположены неподалеку от главных достопримечательностей и культурных точек притяжения города. Каждый отель брендов Mercure, Novotel, ibis предлагает дополнительные пункты, которые можно включить в культурную программу, например:
- «Mercure Арбат Москва» находится недалеко от Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, где можно посмотреть знаменитый спектакль «Евгений Онегин» в постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса. Помимо театральных постановок, здесь проходят еще и поэтические вечера, и экскурсии в закулисье.
Адрес отеля: Смоленская пл., 6, м. Смоленская
Адрес театра: ул. Арбат, д.26
- «ibis Москва Центр Бахрушина» находится неподалеку от театрального музея им. А.А. Бахрушина, где проводятся интересные выставки, кинопоказы и где сейчас проходит выставочный марафон «125 шедевров Бахрушинского музея» в честь 125-летнего юбилея, на котором каждый день демонстрируется по одному раритету из фондов музея (выставка продлится до 28 декабря). На сайте музея можно узнать, какой именно экспонат будет представлен сегодня. Например, 7 декабря в музее будет выставлено письмо Ф.И. Шаляпина (датированное не позже 1910-го года) к К.А. Коровину с приглашением приехать в гости послушать певицу Плевицкую, которую должен был представить Савва Мамонтов, известный меценат того времени. Между Шаляпиным и Коровиным были долгие годы дружбы, именно Константин Алексеевич Коровин, театральный художник, готовил декорации и костюм для Шаляпина в опере «Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова и костюм Грозного сделал для певца тоже он.
Адрес отеля: ул. Бахрушина, 11, строение 2, м. Павелецкая, Новокузнецкая
Адрес музея: ул. Бахрушина, 31/12
- «Novotel Москва Сити» — в двух шагах отсюда, в башне «Федерация» Москвы Сити расположена самая высокая смотровая площадка Европы, которая находится на 89 этаже. Смотровая площадка PANORAMA360 занесена в Книгу Рекордов России: расположенные на ее территории фабрики шоколада и мороженого являются самыми высокими в мире. В Москва Сити также находится единственный музей высотного строительства Москвы, расположенный на 56 этаже делового комплекса «Империя». Часть экспозиции музея посвящена истории создания Москва-Сити и знакомит с 18 небоскребами комплекса — их именами, историей создания, архитектурными и техническими особенностям.
Адрес отеля: Пресненская наб., 2, м. Международная
Адрес смотровой площадки: Пресненская наб., 12
«Психоз» коллектива AES+F в центре «Марс» до 10 декабря 2019
Адрес: Пушкарев пер., 5, м. Трубная, Цветной бульвар, Сухаревская
Центр современного искусства «Марс» представляет новый проект творческой группы AES+F по мотивам культовой пьесы британского драматурга Сары Кейн «4:48 Психоз». Текст был создан ею в психиатрической клинике в начале 1999 года незадолго до самоубийства автора. Эта выставка — продолжение театрального воплощения пьесы. Премьера спектакля режиссера Александра Зельдовича состоялась в июне 2016 года в Электротеатре «Станиславский» (пьеса в репертуаре театра до сих пор). В этом проекте мультимедиа от спектакля собрана в сложную VR-инсталляцию, попадая в которую зритель оказывается в том самом мире безумия — галлюциногеном, местами ироничном. Дополненная реальность делает каждого посетителя участником перформанса.
«Шухов. Формула архитектуры» в музее архитектуры имени А.В. Щусева до 19 января 2020
Адрес: ул. Воздвиженка, 5/25, м. Библиотека им. Ленина, Александровский сад, Арбатская
Не трудно догадаться, что выставка посвящена наследию выдающегося инженера и изобретателя Владимира Григорьевича Шухова. Это крупнейший показ творчества Шухова за последние двадцать пять лет. Экспозиция займет 7 залов анфилады музея и представит более 300 предметов, многие из которых будут показаны публике впервые. Основу экспозиции составляют два новаторских изобретения Шухова: стальные сетчатые перекрытия и сооружения гиперболоидного типа. В экспозицию войдут чертежи, макеты, фотографии, а также уникальные рукописи самого Шухова с расчетами и поисками знаменитых конструкций, которые вдохновляют инженеров со всего мира до сих пор. Владимир Григорьевич увлекался фотографией и в рамках выставки впервые будет представлен 3D-фильм, основанный на его снимках. Это своеобразный визуальный дневник, в котором зафиксирована повседневная жизнь России на рубеже XIX-ХХ веков глазами великого русского инженера.
Выставка «This Is Not a Book: коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке» в MMOМА до 26 января 2020
Адрес: Ермолаевский, 17, м. Маяковская, Пушкинская, Баррикадная
Дмитрий Волков — предприниматель, философ, собиратель искусства и известный меценат. На выставке будут представлены сразу два собрания коллекционера — современного искусства и редких изданий философских трактатов XVII–XX вв. Среди первых — перформансисты, мастера смешанных медиа, концептуальные живописцы, фотографы и скульпторы, а среди вторых — Бэкон и Декарт, Кант и Гегель, Гуссерль и Витгенштейн. Вниманием зрителей будут управлять аудиоэкскурсия и световой фокус, ведущие его через полумрак. Из экскурсии посетители узнают о связи коллекционера с его любимыми работами, здесь же будут звучать голоса художников и куратора, которые составят живой саундтрек выставки. На сайте ММОМа можно также найти программу встреч с художниками, чьи работы будут представлены в Образовательном центре музея, и программу дискуссий с философами о значении и развитии философии в современном мире.
«Василий Поленов» в Новой Третьяковке до 16 февраля 2020
Адрес: ул. Крымский Вал, 10, м. Октябрьская, Парк Культуры
Только недавно отгремела в Москве выставка с ретроспективой Ильи Репина (а в Петербурге в корпусе Бенуа Русского музея ее можно посмотреть до 9 марта 2020), и вот к 175-летию со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова Новая Третьяковка представляет творчество этого выдающегося русского живописца. Ожидается, что новая выставка может стать еще одним блокбастером галереи. Поленов, член объединения художников-реалистов «Передвижники», известен прежде всего своими пейзажами и серией картин, посвященных жизни Иисуса Христа, хотя его деятельность была гораздо более разнообразной, ведь он был не только новатором пейзажной живописи, но и выдающимся педагогом, театральным художником, архитектором, композитором, писателем и общественным деятелем. На выставке представлены более 150 работ из четырнадцати российских музеев и частных коллекций, в том числе знаменитое полотно «Христос и грешница» из Русского музея, которое не выставлялось в Москве уже 130 лет. Так что если не видели его в Петербурге, можете увидеть в столице.
«Томас Гейнсборо» в ГМИИ им. А.С. Пушкина до 1 марта 2020
Адрес: ул. Волхонка, 12, м. Кропоткинская
Эта выставка стала продолжением цикла экспозиций, представляющих британское искусство в Пушкинском музее. Творчество Томаса Гейнсборо развивалось в период, когда британская культура переживала возрождение, коснувшееся не только изобразительного искусства, но также театра, музыки и литературы. Выставка позволит познакомиться с творчеством выдающегося живописца, одного из основателей британской художественной школы XVIII века, любимого художника короля Георга III и наиболее яркого и своеобразного представителя эпохи. В экспозиции будут представлены около 100 произведений из одиннадцати ведущих музеев Великобритании, а также из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа. Среди уникальных экспонатов из Великобритании – пейзажи на стекле, которые практически никогда не бывают представлены на выставках за рубежом.
«Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985» в музее «Гараж» с 12 декабря 2019 по 24 мая 2020
Адрес: ул. Крымский Вал, 9, стр. 32, м. Октябрьская, Парк Культуры
Скоро в музее «Гараж» будет открытие новой масштабной выставки с ностальгическим названием «Секретики». Это известная детская забава советского времени, когда только избранным друзьям показывались ценные мелочи, скрытые в земле под куском стекла. Через это сравнение грядущая выставка в «Гараже» показывает подпольное искусство как тайное знание, доступное кругу друзей и единомышленников, и нуждающееся в защите от идеологического контроля и цензуры. В экспозиции выставки будут представлены загадочные конструкции советского нонконформистского искусства Вячеслава Ахунова, Армена Бугаяна, Риммы и Валерия Герловиных, Андриса Гринбергса, групп «ТОТАРТ», «Гнездо», «Коллективные действия», «Мухомор», «Перцы» и других. Кроме того, выставка продемонстрирует влияние неофициальной культуры на более широкие социальные слои и расскажет о телесных практиках «заботы о себе» в пронизанном коллективизмом СССР брежневской эпохи.
Об отелях группы Accor :
Бутик-отель «Mercure Арбат Москва»
Расположен в историческом особняке начала XIX века. Забронировав один из номеров категории «люкс», гости получают возможность не только жить в уютных интерьерах отеля, но и погрузиться в атмосферу литературного Арбата – исторического района Москвы. Каждый из номеров знакомит гостей с самыми яркими женскими образами литературных произведений, события которых происходят на Арбате: номер «Анна» (по произведению «Анна Каренина» Л. Н. Толстого), «Маргарита» («Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова), «Татьяна» («Евгений Онегин» А.С. Пушкина) и номер «Муза» по рассказу «Темные аллеи» И. А. Бунина. В каждом номере можно найти книгу соответствующего произведения, а также тематическую открытку и специальной набор для чтения в ванной. Также в бутик-отеле «Mercure Арбат Москва» есть библиотека с камином, которая украшена расписными матрешками и авторскими работами в стиле известных русских художников.
В Москве также представлены «Mercure Москва Центр Бахрушина» и «Mercure Москва Бауманская».
Отель «ibis Москва Центр Бахрушина»
Отель «ibis Москва Центр Бахрушина» не случайно носит такое название, ведь он является партнером музея имени А.А. Бахрушина, который находится в пешей доступности от отеля. Благодаря удобному расположению «ibis Москва Центр Бахрушина», всего за 15 минут на машине можно доехать до Московского Кремля, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Парка Горького, Новодевичьего монастыря.
В Москве расположены также и другие отели бренда ibis: «ibis Москва Киевская», «ibis Москва Павелецкая», «ibis Москва Динамо», «ibis Москва Октябрьское поле» и «ibis Москва Аэропорт Домодедово».
Отель «Novotel Москва Сити»
Для тех, кому интересно посмотреть на столицу с самой высокой точки Москвы, своими глазами увидеть утопические проекты советских архитекторов и прообразы современных небоскребов, стоить остановиться в отеле «Novotel Москва Сити». Гостям предоставляются современные номера с панорамными окнами и великолепным видом на небоскребы. В отеле работают ресторан интернациональной кухни и 13 конференц-залов вместимостью до 450 человек.
Также в Москве представлены отели «Novotel Москва Киевская», «Novotel Москва Центр» и «Novotel Москва Аэропорт Шереметьево».
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