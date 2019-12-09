Топ-7 московских выставок зимы, которые нельзя пропустить

Об отелях группы Accor :

Бутик-отель «Mercure Арбат Москва»

Расположен в историческом особняке начала XIX века. Забронировав один из номеров категории «люкс», гости получают возможность не только жить в уютных интерьерах отеля, но и погрузиться в атмосферу литературного Арбата – исторического района Москвы. Каждый из номеров знакомит гостей с самыми яркими женскими образами литературных произведений, события которых происходят на Арбате: номер «Анна» (по произведению «Анна Каренина» Л. Н. Толстого), «Маргарита» («Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова), «Татьяна» («Евгений Онегин» А.С. Пушкина) и номер «Муза» по рассказу «Темные аллеи» И. А. Бунина. В каждом номере можно найти книгу соответствующего произведения, а также тематическую открытку и специальной набор для чтения в ванной. Также в бутик-отеле «Mercure Арбат Москва» есть библиотека с камином, которая украшена расписными матрешками и авторскими работами в стиле известных русских художников.

В Москве также представлены «Mercure Москва Центр Бахрушина» и «Mercure Москва Бауманская».