Что такое приватный формат жилья?

Существуя в режиме 24/7 в ритме на высоких скоростях, горожане устремились за город и подальше от центра, но с недавних пор это необязательно: камерную атмосферу, тишину, уют и покой можно найти на расстоянии вытянутой руки от Невского проспекта в малоэтажных жилых комплексах клубного формата. Зачем в современную архитектуру вернулись перголы и эркеры, как грамотно разграничить внешнее и внутреннее пространства дома, разбираемся на примере жилого комплекса ЦДС «Волковский».

Расположение Итак, не секрет, что тем, кто стремится к тишине, спокойствию (читай: конфиденциальность), важно грамотно подобрать место расположения дома, где точно будет уютно. ЦДС «Волковский» находится в шаговой доступности от одноименной станции метро среди малоэтажной исторической застройки. Рядом с домом проходят основные магистрали: Лиговский проспект и набережная Обводного канала. До детских садов, школ, поликлиник и спортивных учреждений можно дойти пешком. Всего в 10-15 минутах езды находятся крупные торговые центры: «Радиус», «РИО», «Лиговъ». Трех-четырехэтажные строения – архитектурное наследие послевоенного Ленинграда – создают камерную атмосферу, которую сегодня нелегко найти в современном мегаполисе, даже если очень постараться.

Архитектура В основе архитектурной концепции дома ЦДС «Волковский» – идея персонифицированного пространства и индивидуальный подход, именно поэтому каждая квартиру на фасаде здания визуально выделена, а интерьер вестибюля выполняется по авторскому дизайн-проекту. Все окна в зданиях будут различаться по форме и количеству створок, а эркеры могут быть прямоугольными или треугольными. Во внешней отделке сочетаются вертикальная и горизонтальная кладка, светлый и темный кирпич, строгие линии окон и плавная архитектура главного фасада. Для комфорта жителей комплекса входные группы и коридоры первых этажей расположатся на уровне отметки земли – без ступеней и бордюров.

Планировки Для 270 квартир жилого комплекса разработано 83 уникальных планировочных решения. Главная особенность – это эркеры. Они не только визуально увеличивают пространство, но и позволяют его функционально зонировать . Например, в гостиной здесь можно организовать чилаут, рабочее место или разместить туалетный столик, а в эркер на кухне логично вписать столовую зону. Еще один прием – наличие нескольких окон в одной комнате. Таким образом в угловых квартирах обеспечивается максимальное естественное освещение. Помещение спальни граничит с ванной комнатой с приватным входом и гардеробной. Дополнительно спроектированы удобные зоны хранения для вещей, обуви, бытовой техники и инструментов.

Благоустройство Ландшафтный дизайн внутреннего двора ЦДС «Волковский» разработан с учетом смены сезонов, а не выглядит, как дань проходящей моде. Весной здесь будут благоухать ароматные растения, а летом – контрастные цветы. При проектировании пространства было решено сделать живую зеленую изгородь и запланировать карликовые и хвойные деревья, чтобы жители ощущали себя практически на берегу Финского залива, а комплексное освещение территории и торшерная подсветка создадут ощущение загородного уединения. Двор разделен на несколько функциональных частей: найдется место и детям и взрослым. Вторые смогут отдыхать в специальной зоне, отгороженной невысокой «стеной» из кустарниковых и вьющихся растений. В патио легко будет общаться с соседями, медитировать в одиночестве, читать книгу или работать за планшетом.

Безопасность Если говорить про приватность, то нельзя не уделить внимание безопасности. Команда ЦДС разделила пространства на внутренние и внешние, поэтому все будет под контролем. Дворовая территория по плану закрыта от машин и посторонних – проехать на территорию дома может только спецтранспорт. Жители будут попадать в квартал по магнитным ключам, а въезжать в подземный паркинг с лифтом только со стороны улицы.