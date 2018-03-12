Трехуровневый пентхаус и собственная терраса: 10 самых дорогих квартир Петербурга на вторичном рынке
Аналитики агентства недвижимости обновили рейтинг самых дорогих петербургских квартир на вторичном рынке. Рассказываем (и показываем), где купить квартиры стоимостью от 240 до 720 миллионов рублей с собственным лифтом, террасой и автономной системой жизнеобеспечения.
Стоимость: 240 млн рублей
Площадь: 350 кв. м
Местоположение: ул. Моховая
Квартира впервые попала в рейтинг. Лот расположен в центре Петербурга в историческом здании 1828 года постройки и оформлен в классическом стиле. В нем есть три работающих камина и голландская печь, а также множество антикварных предметов, приобретенных на европейских аукционах.
Стоимость: 245 млн рублей
Площадь: 200 кв. м
Местоположение: ЖК «Парадный квартал», Парадная ул., 3
Девятое место у еще одного новичка рейтинга. Квартира расположена в жилом комплексе «Парадный квартал» в пешей доступности от Таврического сада. Лот продается с отделкой в классическом стиле, выполненной по дизайн-проекту французских архитекторов. Интерьеры полностью меблированы и декорированы, вплоть до текстиля и посуды.
Стоимость: 270 млн рублей
Площадь: 240 кв. м
Местоположение: ЖК «Венеция», Крестовский остров, ул. Депутатская
За последние 6 месяцев квартира поднялась на две строчки выше, хотя цена лота не изменилась. Покупателя ждет отделка с использованием итальянского мрамора и оникса, ценных пород дерева и других эксклюзивных материалов.
Стоимость: 300 млн рублей
Площадь: 380 кв. м
Местоположение: Итальянская улица
Квартира расположена в клубном доме на Итальянской улице. Интерьеры лота выполнены в современном стиле. У квартиры также имеется открытая терраса с видом на Ново-Манежный сквер.
Стоимость: 395 млн рублей
Площадь: 600,6 кв. м
Местоположение: ЖК Hovard Palace
Квартира расположена в одной из самых дорогих новостроек Петербурга. Проект был сдан в эксплуатацию в 2015 году, и многие квартиры здесь до сих пор реализуются без отделки. Пентхаус площадью 600,6 кв. м находится на последнем этаже ЖК. Ремонт выполнен в стиле современной классики, а по периметру квартиры находится изящная открытая терраса общей площадью более 70 квадратных метров.
На момент публикации объявление было снято с сайта агентства недвижимости.
Стомость: 400 млн рублей
Площадь: 600 кв. м
Местоположение: Итальянская улица
Первую пятерку замыкает еще одна квартира в клубном доме на Итальянской улице. Этот лот занимает весь третий этаж дома. Здесь выполнена отделка в классическом стиле с использованием ориентальных мотивов. В стоимость включена терраса с видом на Старо-Манежный сад и два места в подземном паркинге.
Стоимость: 420 млн рублей
Площадь: 900 кв. м
Местоположение: ЖК «Морской фасад», ул. Кораблестроителей, 32
Самая просторная квартира рейтинга – трехуровневый пентхаус. За последние полгода лот значительно потерял в цене: сейчас он выставлен на продажу за 420 млн рублей, что на 70 млн рублей меньше, чем осенью 2017 года. За счет этого квартира опустилась со второй строчки на четвертую. Лот оборудован индивидуальным лифтом, автономными системами жизнеобеспечения, в стоимость входят 6 мест в подземном паркинге.
Стоимость: 450 млн рублей
Площадь: 470 кв.
Местоположение: ЖК «Морской, 33», Крестовский остров
«Бронзу» за собой сохранил лот стоимостью 450 млн рублей в жилом комплексе «Морской 33». Лот состоит из объединения трех квартир. Объект реализуется с отделкой в стиле ар-деко, он полностью меблирован и оборудован техникой. Есть терраса, в стоимость включены 3 места в паркинге.
Стоимость: 548,81 млн рублей
Площадь: 443 кв. м
Местоположение: ЖК «Пятый элемент»
Единственный лот в топе, стоимость которого увеличилась с момента составления прошлого рейтинга. Сегодня квартира оценивается в 548,81 млн рублей, тогда как полгода назад ее цена была 479 млн рублей. Окна лота площадью 443 кв. м, оформленного в стиле ар-деко, выходят на три стороны, в том числе на уникальный сад камней и живописный пруд. В доме есть собственная служба безопасности с центральным постом.
Стоимость: 720 млн рублей
Площадь: 415 кв.
Местоположение: Мичуринская улица
И неизменным лидером рейтинга самых дорогих квартир Санкт-Петербурга вот уже более полутора лет является пентхаус в элитном жилом комплексе в историческом центре, рядом с Петропавловской крепостью, Крейсером Аврора и Петровской набережной. В квартире выполнен ремонт из дорогих материалов, есть открытые террасы с видами на Неву.
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