Трехуровневый пентхаус и собственная терраса: 10 самых дорогих квартир Петербурга на вторичном рынке

6 место

Стоимость: 395 млн рублей

Площадь: 600,6 кв. м

Местоположение: ЖК Hovard Palace





Квартира расположена в одной из самых дорогих новостроек Петербурга. Проект был сдан в эксплуатацию в 2015 году, и многие квартиры здесь до сих пор реализуются без отделки. Пентхаус площадью 600,6 кв. м находится на последнем этаже ЖК. Ремонт выполнен в стиле современной классики, а по периметру квартиры находится изящная открытая терраса общей площадью более 70 квадратных метров.

На момент публикации объявление было снято с сайта агентства недвижимости.