Минздрав назвал психологические расстройства, которыми россияне страдают чаще всего

Однако заболеваемость стала диагностироваться реже — в 2012 году расстройствами непсихотического характера страдали 2 090 683 человек. Более всего подвержены нестабильным состояниям молодые люди. Из группы расстройств непсихотического характера наиболее распространены органические расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга, невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства — неврозы, а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.

«Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации. Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство — все что угодно», — об этом RT рассказал руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

На втором месте по числу диагностированных находятся психозы и состояния слабоумия, чаще всего пациенты страдают органическими психозами или слабоумием и шизофренией — им подвержены 1 097 909 человек, тогда как в 2012 году зафиксированных случаев было меньше — 1 091 574 человека. На третьем месте Минздрав расположил умственную отсталость — 862 176 человек в 2017 году и 907 182 человека в 2012 году.