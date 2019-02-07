В Петербурге запустили бесплатные онлайн-консультации для пациентов с раком и их родственников

Для онкобольных и их родственников заработал бесплатный онлайн-ресурс «Просто спросить». Сайт работает как справочная служба — там помогут разобраться в ситуации и найти хорошего онколога.

«Расскажите о проблеме, подождите, пока эксперт изучит ваши вопросы, и узнайте, что делать и куда идти», — объясняет принцип работы ресурса Фонд профилактики рака, который запустил проект. На 2019 год запланировано 5 тысяч консультаций.

Создатели не берут денег за консультации и не пользуются финансированием клиник. Сайт будет работать за счет средств благотворителей. Помочь может каждый желающий, например, сделав однократное пожертвование или оформив ежемесячную подписку на любую сумму.