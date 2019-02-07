В Петербурге запустили бесплатные онлайн-консультации для пациентов с раком и их родственников
Для онкобольных и их родственников заработал бесплатный онлайн-ресурс «Просто спросить». Сайт работает как справочная служба — там помогут разобраться в ситуации и найти хорошего онколога.
«Расскажите о проблеме, подождите, пока эксперт изучит ваши вопросы, и узнайте, что делать и куда идти», — объясняет принцип работы ресурса Фонд профилактики рака, который запустил проект. На 2019 год запланировано 5 тысяч консультаций.
Создатели не берут денег за консультации и не пользуются финансированием клиник. Сайт будет работать за счет средств благотворителей. Помочь может каждый желающий, например, сделав однократное пожертвование или оформив ежемесячную подписку на любую сумму.
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