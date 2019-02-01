Более 40 петербургский врачей заподозрили в выводе препаратов для лечения рака на черный рынок

Петербургская полиция проверяет более 40 врачей, которые могут быть причастны к схеме вывода закупленных государством лекарств на черный рынок. Как пишет РБК, их заподозрили в получении взяток от бывших сотрудников фармкомпании Roche. Те передавали медикам деньги в качестве вознаграждения за выписанные льготные рецепты на препарат ритуксимаб, который выпускает Roche.

Далее сотрудники фармкомпаний получали по этим рецептам бесплатные лекарства в аптеке и перепродавали их на черном рынке. При этом деньги за рецепты врачам перечислялись под видом вознаграждения за участие в конференциях, лекциях и семинарах.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуется с 2017 года. По версии МВД, бывшие сотрудники Roche перепродали ритуксимаб на сумму 60 миллионов рублей.