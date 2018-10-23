Вот 6 болезней, которые точно грозят вам из-за офисной работы

Ожирение

Для того, чтобы выжить, одного анатомического строения мало, нужна ещё и правильная мотивация. Для этого у нас имеется участок в головном мозге, который отвечает за голод и за насыщение. Причём когда мы голодны, то испытываем жуткое недовольство и как можно скорее пытаемся что-нибудь перекусить. Сами понимаете, 100 тысяч лет назад легкодоступной пищи на дороге не валялось. Поэтому таким образом эволюция настроила нас на выживание: отрицательная мотивация гораздо сильнее положительной (нам же физически больно, когда мы голодны).

Но подобная настройка сыграла с нами злую шутку. Когда в 50-70х годах прошлого века произошло резкое увеличение продуктов питания на планете, появились легкодоступные, высококалорийные блюда, люди накинулись на них как и начали стремительно набирать вес. С точки зрения эволюции – это абсолютно правильно и хорошо, ведь вдруг завтра еды не будет, тогда жировые запасы помогут нам выжить. И нашей основной программе совершенно не важно, что времена изменились и еды сейчас стало больше, чем мы можем съесть – настройки по прежнему выставлены на 50-200 тысяч лет до нашей эры.

Прибавьте сюда сидячий образ жизни, при котором энергия, употребляемая с пищей, практически не тратится, а запасается в виде жира, и получаете характерную проблему 21 века: по данным ВОЗ в 2016 году 39% взрослых старше 18 лет имели избыточный вес и 13% страдали ожирением. И эти цифры продолжают расти: людей, страдающих лишним весом, становится всё больше.