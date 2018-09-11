Эксперимент: Как я «взломал» свой организм с помощью биохакинга

Скажи для начала пару слов о себе и о том, как ты пришел от карьеры в корпоративных финансах к экспериментам над собой?

Мне 35 лет, и я занимаю позицию финансового директора в коммерческой организации. В 2005 году я закончил факультет МЭО МГИМО, по специализации «Финансы и кредит» и с тех пор работаю по специальности в разных ролях: корпоративные финансы, business intelligence, финансовый контроль, оценка инвестиционных проектов, сделки по слиянию и поглощению и т.п.

Примерно с конца 2014 года я начал quantified self эксперимент. Quantified self – это движение, участники которого измеряют свою активность и состояние здоровья, собирая огромное количество данных (в том числе с помощью гаджетов). На текущий момент мой эксперимент является одним из самых масштабных в мире.

Для меня это вполне логичное увлечение: биологией я интересовался с детства, а финансовая профессия прямо располагает к тому, чтобы все события рассматривать в свете цифр. По сути, я применил методы, которые использую ежедневно в работе, для исследования своего организма.