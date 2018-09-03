Минздрав предложил лечить пациентов с ВИЧ без постоянной прописки

Минздрав предложил на законодательном уровне обязать оказывать медпомощь ВИЧ-инфицированным больным, у которых нет постоянной прописки, сообщает «Коммерсант».

Правительство рассмотрит предложение министерства в начале недели. Если законопроект примут, то инфицированные смогут получить необходимые лекарства и терапию. Ранее пациенты жаловались на то, что их отказываются ставить на учет, если у них нет постоянной прописки.

Согласно докладу Минздрава, опубликованному в июле, в 2017 году число ВИЧ-инфицированных в одной только Москве выросло на 20%: с 2,4 тыс. до 2,9 тыс. человек. Всего в России, поданным Центра СПИДа, около 1,2 млн инфицированных.

Ранее журналист и экс-редактор «Собака.ru» Борис Конаков публично признался в том, что инфицирован вирусом иммунодефицита, запустив в соцсетях флешмоб #я_живу_с_ВИЧ. По нашей просьбе он написал колонку о том, как принять себя и свой диагноз, с чем сталкиваются посетители СПИД-центров и почему важно не замалчивать ВИЧ-статус.