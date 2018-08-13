Минздрав: В Петербурге живет больше всего людей с психическими расстройствами
Больше всего пациентов с впервые установленными психическими расстройствами оказалось в Петербурге: в 2017 году под диспансерное наблюдение попали 4606 человек. Об этом пишет «Доктор Питер», ссылаясь на новые данные Министерства здравоохранения РФ.
При этом в течение года в Петербурге обнаруживали психические расстройства почти в 2 раза чаще, чем в других регионах с самыми высокими показателями. Для сравнения: в Москве диагнозы получили всего 2651 человек, в Татарстане — 2425 человек, в Башкортастане — 2407 человек, в Подмосковье — 2056 человек.
Общее число людей, у которых выявляют нарушения психики, в России растет. В 2017 году в психоневрологические организации обратились 3960732 пациента, а в 1995 году - на 24 тысячи человек меньше. Стало меньше людей с психозами, слабоумием и умственной отсталостью, но больше с шизофренией и психическими расстройствами непсихотического характера, при которых сохраняется адекватное восприятие действительности и критичность.
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