Минздрав: В Петербурге живет больше всего людей с психическими расстройствами

Больше всего пациентов с впервые установленными психическими расстройствами оказалось в Петербурге: в 2017 году под диспансерное наблюдение попали 4606 человек. Об этом пишет «Доктор Питер», ссылаясь на новые данные Министерства здравоохранения РФ.

При этом в течение года в Петербурге обнаруживали психические расстройства почти в 2 раза чаще, чем в других регионах с самыми высокими показателями. Для сравнения: в Москве диагнозы получили всего 2651 человек, в Татарстане — 2425 человек, в Башкортастане — 2407 человек, в Подмосковье — 2056 человек.