Попробуйте прямо сейчас: 7 простых расслабляющих техник на каждый день

«Магическое прикосновение»

Как за одну секунду стать ощутимо спокойнее и уравновешеннее? Вероятно, вы скажете, что это невозможно. Тогда просто испытайте на себе действие «магического прикосновения». Принцип на удивление прост: каждый человек знает определенные музыкальные произведения, которые вызывают в его подсознании определенные, казалось бы забытые, образы и чувства. Неожиданно оживают воспоминания о первом поцелуе, отпуске вашей мечты или веселом празднике. Запахи и жесты могут в кратчайший срок вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции. В психологии и этологии этот феномен именуется «кондиционированием». Самым известным примером является собака Павлова. Чтобы выработать определенную реакцию у подопытного животного, ученый звонил в колокольчик каждый раз перед тем, как дать собаке корм. Через короткое время слюноотделение у собаки начиналось уже тогда, когда она только слышала звон, даже если корма не было.

Однако как этот пример относится к расслаблению? Самым непосредственным образом! После небольшой тренировки можно использовать кондиционирование для того, чтобы расслабиться. Простого прикосновения достаточно, чтобы вызвать ощущения покоя и вернуть хорошее самочувствие. Сперва продумайте само кондиционирующее прикосновение. Оно должно отличаться от того, к чему вы привыкли в повседневной жизни. К примеру, можно теребить мочку уха между пальцами или давить большими пальцами рук друг на друга. Для первого шага вам понадобится немного времени и покоя. Сядьте удобно, дышите спокойно, закройте глаза и представьте себе ситуацию, в которой вам было очень хорошо: день отпуска, прогулку, событие из детства. Погрузитесь в эту сцену полностью. Что вы слышите? Чем пахнет воздух? Что на вас надето? Как только вы полностью расслабитесь и отчетливо представите себе эту сцену, приступайте к выбранному магическому прикосновению.

Зачастую достаточно единственного сеанса кондиционирования, чтобы в будущем одним прикосновением вызывать чувство покоя и удовлетворенности, будь то в поезде, в офисе или дома. При необходимости можно повторить упражнение на следующий день. Для усиления эффекта кондиционирования можно повторять движение всякий раз, когда вы очень довольныи спокойны. Чем чаще определенное движение руками будет сопровождать приятные ситуации, тем интенсивнее будет расслабляющий эффект в аварийной ситуации.