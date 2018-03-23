В Минздраве разрешили мочить Манту

Главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева рассказала, что оказывается пробу Манту можно мочить. Об этом пишет ТАСС. Обычно прежде чем поставить пробу врачи всегда предупреждают о том, что на место инъекции не должна попадать вода в течение нескольких дней.

«Нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой», — пояснила Васильева. Рекомендация не мочить Манту связана с тем, что обычно намокшее место вытирают, повреждая место пробы.

Пробу Манту делают для выявления специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Таким образом можно понять, есть ли в организме туберкулезная инфекция. Специалисты говорят, что проникновение воды внутрь пробы и смешивание с туберкулином практически невозможно. Риск этого повышается при перегреве, посещении сауны или бани, а также расчесывании места укола.После таких манипуляций оно может раздуться, и тогда врачи сочтут эти изменения за положительную реакцию и отправят на дополнительные исследования к фтизиатру.