В Петербурге объявили эпидемию гриппа

С 20 марта в Петербурге вводят усиленные меры по профилактике гриппа и ОРВИ. Такое постановление подписала глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова, пишет «Доктор Питер». Это означает, что в городе официально объявлена эпидемия гриппа.

Недельный эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в городе на 63,5%. Выросло число пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой заболевания, госпитализарованных в стационар.

Главный санитарный врач Петербурга порекомендовала рассмотреть возможность досрочного начала каникул для школьников уже с 20 марта. По графику, они должны были начаться со следующей недели. Также с завтрашнего дня рекомендовано отменить как минимум на неделю массовые мероприятия для детей.

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