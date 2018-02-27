В Петербурге продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. На карантин ушли 35 классов в 18 школах. Это в три раза больше, чем неделей ранее. Карантин также объявлен в 11 группах в десяти детских садах. Класс или группа закрываются на карантин, если из-за болезни не приходит на занятия каждый пятый ребенок.

За неделю выросло число госпитализаций в Боткинскую больницу — именно туда попадают взрослые пациенты с гриппом и ОРВИ. С 19 по 25 февраля госпитализировали 427 человек — это на сто человек больше, чем неделей ранее. У пациентов чаще всего обнаруживают грипп В — типичный «весенний» штамм гриппа.

Несмотря на то, что число госпитализаций и закрытых на карантин классов увеличивается, официально эпидемия гриппа в Петербурге так и не объявлена. Роспотребнадзор пишет, что заболеваемость по-прежнему находится на неэпидемическом уровне.