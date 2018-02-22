Волна весеннего гриппа пришла в Петербург

Несмотря на морозы, в Петербурге началась «классическая» весенняя волна заболеваемости гриппом В. Резко выросло число горожан, у которых диагностируют инфицирование этим вирусом, пишет «Доктор Питер».

С 12 по 18 января по результатам лабораторных исследований грипп подтвердили у 47 человек. Более чем у половины из них (26 человек) обнаружен вирус гриппа В. При этом неделей ранее вирус гриппа В выявили только у шести человек.

Грипп типа В — типичный весенний грипп. Заболеваемость им растет всегда после основной зимней эпидемии гриппа (во время которой преимущественно диагностируется грипп другого типа - А). В этом году весенняя волна гриппа накрыла город куда раньше, чем обычно.