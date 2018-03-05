«Лечите дисбактериоз, укрепляйте иммунитет»: как распознать плохого врача

В раскрутку бесполезных препаратов вкладываются огромные деньги: над названием работают элитные нейминговые агентства, над капсулой и упаковкой — премиальные дизайнерские студии. Снимаются дорогие рекламные ролики, выкупается прайм-тайм в телевизионном эфире. Даже исследования заказываются. Только вы или не найдете результатов таких исследований на серьезных ресурсах. Или найдёте, но прочитаете что-то вроде: «У 15% испытуемой группы течение болезни сократилось на 1 день, по сравнению с группой принимавшей плацебо». Стоит ли такой мизерный (на уровне погрешности) эффект, тех денег, которые вы заплатите за раскрученный препарат?

Но почему же сами врачи назначают вам фуфломицины? Я убеждён, что выписка бесполезных лекарств, в большей степени, обусловлена безграмотностью специалистов. И у этой патологии много причин. Тут и сложная история нашей страны с её железным занавесом (что абсолютно противопоказано для науки). И проблема с образованием в медицинских институтах: некоторые студенты до сих пор учатся по древним монографиям, оставшимся ещё с 80-х годов прошлого века. До сих пор в программе подготовки врачей нет и нескольких часов на то, чтобы объяснить студентам, а что такое вообще эта самая доказательная медицина. А самостоятельно изучать такие медицинские ресурсы как Pubmed или Medscape врачи не торопятся.