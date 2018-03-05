«Лечите дисбактериоз, укрепляйте иммунитет»: как распознать плохого врача
Филипп Кузменко, терапевт из Петербурга и автор telegram-канала «Доктор Фил», уже объяснил нам, почему не нужно лечить простуду. Теперь он рассказал, как распознать неграмотного врача по выписанному им рецепту на лекарства.
Среди пациентов бытует мнение, что хороший врач - это тот, который знает (и назначает) тысячу и один препарат. И если вместо очередной пилюли им советуют, например, заняться спортом или начать рационально питаться – они гордо отправляются к другому доктору, который-таки выпишет лекарство от всех болезней.
Такие пациенты – это просто клад для фармакологических компаний, которые могут сбывать им огромное количество лекарств. Как ни крути, любое лекарство (как и практически все) – это товар. Товар должен быть кому-то продан. Для любящих лекарства пациентов создан целый рынок так называемых фуфломицинов. Они, как правило, организму не вредят, но и эффект от них тоже только один – они уменьшают толщину вашего кошелька.
В раскрутку бесполезных препаратов вкладываются огромные деньги: над названием работают элитные нейминговые агентства, над капсулой и упаковкой — премиальные дизайнерские студии. Снимаются дорогие рекламные ролики, выкупается прайм-тайм в телевизионном эфире. Даже исследования заказываются. Только вы или не найдете результатов таких исследований на серьезных ресурсах. Или найдёте, но прочитаете что-то вроде: «У 15% испытуемой группы течение болезни сократилось на 1 день, по сравнению с группой принимавшей плацебо». Стоит ли такой мизерный (на уровне погрешности) эффект, тех денег, которые вы заплатите за раскрученный препарат?
Но почему же сами врачи назначают вам фуфломицины? Я убеждён, что выписка бесполезных лекарств, в большей степени, обусловлена безграмотностью специалистов. И у этой патологии много причин. Тут и сложная история нашей страны с её железным занавесом (что абсолютно противопоказано для науки). И проблема с образованием в медицинских институтах: некоторые студенты до сих пор учатся по древним монографиям, оставшимся ещё с 80-х годов прошлого века. До сих пор в программе подготовки врачей нет и нескольких часов на то, чтобы объяснить студентам, а что такое вообще эта самая доказательная медицина. А самостоятельно изучать такие медицинские ресурсы как Pubmed или Medscape врачи не торопятся.
Как же отличать приверженцев доказательной медицины от врачей, которые делают назначения, основываясь на устаревших данных? Врач, который черпает свои знания из научных статей, гайдлайнов и мета-анализов, никогда не назначит такие препараты, как:
- Восстанавливающие микрофлору кишечника
- Повышающие иммунитет (иммуномодуляторы)
- Которые борются с вирусом простуды
- Поливитамины (пациенту без конкретных признаков авитаминоза)
- Препараты, укрепляющие суставы (хондропротекторы)
- Препараты, которые «выводят шлаки»
- Любое гомеопатическое средство
Если вы столкнулись с доктором, который грешит вышеуказанными пунктами, то к его рекомендациям не стоит сильно прислушиваться. По возможности лучше найти более грамотного специалиста.
Также важно понимать, что один из главных принципов медицины - это добиться максимального лечебного эффекта минимальным вмешательством. То есть по-настоящему грамотный врач должен стремиться к тому, чтобы назначить как можно меньше препаратов, а не «гору таблеток». Даже в наших устаревших учебниках, в лечении любого заболевания первым пунктом идёт – немедикаментозная терапия.
Поэтому, хороший врач этот тот, который знает много лекарств, но назначает их редко, стараясь обойтись без них. А если уж назначает, то только те, которые подтвердили свой эффект в многоцентровых плацебо-контролируемых исследованиях. Будьте здоровы!
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