Петербургские школы закрывают на карантин

На карантин по гриппу и ОРВИ закрылись 10 классов в 8 петербургских школах и 18 групп в 14 детских садах. Об этом сообщает сегодня Роспотребнадзор. Карантин длится неделю и объявляется, когда на занятия не приходят более 20% детей.

Несмотря на ситуацию в школах, эпидемии гриппа в Петербурге пока нет. Санитарные врачи сообщают, что заболеваемость ОРВИ и гриппом по-прежнему находится на неэпидемическом уровне. При этом число госпитализаций в больницы из-за гриппа за последнюю неделю существенно выросло. В Боткинскую больницу, например, доставили 311 человек (а неделей ранее — всего 181 человека).

В этом году эпидемия гриппа идет в Петербург со значительным опозданием. Но специалисты не ждут ничего экстраординарного. Как рассказывал нам руководитель отделения НИИ гриппа Игорь Никоноров, ожидается эпидемия средней интенсивности.