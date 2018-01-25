Минздрав, наконец, определился, что можно считать «ЗОЖ»

Министерство здравоохранения РФ определилось с основными критериями здорового образа жизни, которые должны выполняться одновременно. Об этом сообщил сегодня главный внештатный специалист министерства по профилактической медицине Сергей Бойцов.

«Что такое здоровый образ жизни? Это когда человек выполняет четыре условия: первое – не курит, второе – потребляет не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, третье – занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие – нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 граммов в сутки, – передает «Интерфакс» слова Сергея Бойцова.

Если человек соблюдает все эти правила, то «вероятность смерти от болезней системы кровообращения (БСК) или общей смертности у него в течение трех лет снижается на 50% в сравнении с теми людьми, которые их не соблюдает».

Отказ от употребления алкоголя в критерии ЗОЖ пока не входит — специалисты не определились по поводу его влияния на заболеваемость и смертность.