Аптеки обяжут предлагать клиентам самые дешевые лекарства

Аптеки будут обязаны предлагать покупателям сначала наиболее дешевое взаимозаменяемое лекарство, а также всегда информировать о наличии недорогих аналогов препаратов. Такое положение содержится в «дорожной карте» Федеральной антимонопольной службы «Развитие конкуренции в здравоохранении». Ее утвердило и опубликовало на своем сайте Правительство РФ.

В «дорожной карте» указано, что требование к аптекам должно вступить в силу уже в ноябре 2018 года. ФАС ожидает, что это приведет к повышению ценовой и ассортиментной доступности лекарств и предотвратит «вымывание» дешевых препаратов. При этом в документе не сообщается, как будет регулироваться это нововведение, и какие меры будут предприниматься к аптекам, его не соблюдающим.

Взаимозаменяемые лекарства — это лекарства с одним действующим веществом, но выпускаемые разными производителями. Их стоимость может существенно отличаться. Например, «Нурофен» и «Ибупрофен», «Но-шпа» и «Дротаверин».