Почему окунаться в прорубь совсем не полезно?

Купание в ледяной воде воспринимается организмом, как стресс. А на стрессы положено мощно реагировать, защищаясь от них. Когда купальщик-морж ныряет в прорубь, в его организме происходят следующие изменения:

в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов, которые вырабатываются в нервных клетках головного мозга. Они вызывают положительные эмоции и ощущение прилива сил. Также эндорфины обладают способностью уменьшать болевые ощущения;

происходит активация парасимпатической нервной системы, которая сопровождается выбросом в кровь ряда других биологически активных веществ, таких, например, как дофамин и серотонин. По части вызова положительных эмоций дофамин с серотонином значительно опережают эндорфины. Представляете, сколько «счастья» в момент погружения в воду получают купальщики?

увеличивается число сердечных сокращений, ускоряется кровоток - кровь несет тепло к коже, контактирующей с ледяной водой;

учащается работа легких – обмен веществ и энергии в организме ускоряется, следовательно возрастает потребность в кислороде.

На одной чаше весов, обозначенной знаком «плюс», у нас лежит лишь совокупность приятных ощущений от купания в проруби. Ведь о том, что при погружении в холодную воду в организме ускоряется кровоток и вследствие этого органы и системы организма дополнительно получают кислород и питательные вещества, говорить смешно. Самые стойкие моржи проводят в ледяной воде не более десяти минут. Что даст организму десятиминутная интенсификация кровотока? А ведь чаще всего дело, то есть – купание, ограничивается двумя-тремя минутами. Какая польза от того, что 2-3 минуты ваши органы будут получать полуторную норму крови, полуторную норму кислорода и питательных веществ? Решительно никакой.

А вот вред может оказаться серьезным. Даже фатальным. Погружение в ледяную воду может вызвать не только сужение (спазм) сосудов кожи, но и сосудов, питающих другие органы. Спазм сосудов, питающих сердечную мышцу, вызывает приступ стенокардии. Спазм сосудов головного мозга может привести к потере сознания. Представьте себе, каково потерять сознание, купаясь в проруби или испытать сильную боль в груди, могущую парализовать все движения.

Массовое сужение сосудов вызывает скачок артериального давления, что неблагоприятно сказывается на всем организме. При повышенном давлении в кровеносной системе сердцу труднее качать кровь по сосудам. Повышенная нагрузка увеличивает потребность в кислороде и может спровоцировать приступ стенокардии даже без сужения сосудов, питающих сердечную мышцу – интенсивно работающему сердцу будет не хватать кислорода. Возможно возникновение аритмий – нарушений сердечного ритма. Аритмия – очень грозный симптом. Некоторые из них приводят к летальному исходу.