Российские ученые создали тест для эффективного лечения рака

Ученые Курчатовского института в Москве разработали технологию подбора оптимальной терапии для онкобольных. Об этом в пятницу пишут «Известия».

Они создали генетический тест OncoBox, который позволяет узнать, каким образом каждый пациент будет реагировать на прием тех или иных лекарств. Технически это выглядит так: образец опухолевой ткани отправляют в лабораторию, в котором затем исследуют более 2000 генов ДНК и РНК новообразования. Далее тест имитирует воздействие около 140 лекарственных препаратов на опухоль и после этого ученые оценивают их эффективность для конкретного больного. Имея подобные данные, онколог сможет назначить эффективное лечение, «бьющее в цель».

«Существующие препараты для лечения онкологических заболеваний обладают настолько сильными побочными эффектами, что 70 % пациентов гибнут не от развития опухоли, а от побочных эффектов лекарств», — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Антон Буздин. Он добавил, что тест позволяет определить наиболее эффективную стратегию лечения и выбрать препараты с минимальным вредным воздействием.

Ожидается, что новую технологии начнут использовать в российских больницах уже через два года.