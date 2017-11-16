К Петербургу подбирается эпидемия микоплазменной пневмонии

В Ленинградской области растет количество случаев заболеваний, связанных с пневмонией, вызванной бактерией микоплазма. Кроме того, в Новгородской области, граничащей с Петербургом, уже зафиксировано 454 случаями заболеваний, в том числе с летальными исходами, а в Финляндии с начала осени болезнь поразила 50 человек. Петербургские врачи говорят, что чаще всего болеют дети в возрасте от 5 до 17 лет. В городе, как и в Ленинградской области, по их оценке, из 5 заболевших пневмонией — у трех диагностируется микоплазменная пневмония, в то время как самой распространенной причиной развития воспаления легких традиционно был пневмококк. «Среди взрослых сезонная заболеваемость растет как обычно, большого роста регистрации пневмоний, к счастью, нет. Но надо учитывать, что среди взрослых она распространяется позже — сначала сезонные инфекции, передающиеся преимущественно воздушно-капельным путем, поражают детей», — сообщила порталу «Среди взрослых сезонная заболеваемость растет как обычно, большого роста регистрации пневмоний, к счастью, нет. Но надо учитывать, что среди взрослых она распространяется позже — сначала сезонные инфекции, передающиеся преимущественно воздушно-капельным путем, поражают детей», — сообщила порталу «Доктор Питер» главный пульмонолог Петербурга Ольга Титова.

В отличие от пневмококковой пневмонии, при которой полное излечение при правильной терапии наступает уже на 7-10-й день, микоплазменная длится 18 и более дней и протекает тяжелее. Но если диагноз ставится раньше, проще избежать серьезных осложнений. При этом п рослушивание и простукивание легких никак не помогут врачу понять, есть ли в них воспалительный процесс, а выявить микоплазму на раннем этапе можно только с помощью ПЦР — специфического лабораторного исследования. Помимо этого известно, что микоплазма устойчива к большинству антибиотиков, кроме препаратов из группы макролидов. рослушивание и простукивание легких никак не помогут врачу понять, есть ли в них воспалительный процесс, а выявить микоплазму на раннем этапе можно только с помощью ПЦР — специфического лабораторного исследования. Помимо этого известно, что микоплазма устойчива к большинству антибиотиков, кроме препаратов из группы макролидов.