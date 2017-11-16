К Петербургу подбирается эпидемия микоплазменной пневмонии
В Ленинградской области растет количество случаев заболеваний, связанных с пневмонией, вызванной бактерией микоплазма. Кроме того, в Новгородской области, граничащей с Петербургом, уже зафиксировано 454 случаями заболеваний, в том числе с летальными исходами, а в Финляндии с начала осени болезнь поразила 50 человек.
Петербургские врачи говорят, что чаще всего болеют дети в возрасте от 5 до 17 лет. В городе, как и в Ленинградской области, по их оценке, из 5 заболевших пневмонией — у трех диагностируется микоплазменная пневмония, в то время как самой распространенной причиной развития воспаления легких традиционно был пневмококк.«Среди взрослых сезонная заболеваемость растет как обычно, большого роста регистрации пневмоний, к счастью, нет. Но надо учитывать, что среди взрослых она распространяется позже — сначала сезонные инфекции, передающиеся преимущественно воздушно-капельным путем, поражают детей», — сообщила порталу «Доктор Питер» главный пульмонолог Петербурга Ольга Титова.
В отличие от пневмококковой пневмонии, при которой полное излечение при правильной терапии наступает уже на 7-10-й день, микоплазменная длится 18 и более дней и протекает тяжелее. Но если диагноз ставится раньше, проще избежать серьезных осложнений. При этом прослушивание и простукивание легких никак не помогут врачу понять, есть ли в них воспалительный процесс, а выявить микоплазму на раннем этапе можно только с помощью ПЦР — специфического лабораторного исследования. Помимо этого известно, что микоплазма устойчива к большинству антибиотиков, кроме препаратов из группы макролидов.
По этой причине невозможно назвать точное количество заболевших этим видом пневмонии в Петербурге и Ленобласти.
«Главное отличие пневмококковой пневмонии от микоплазменной в том, что в течение первой недели заболевания ее трудно диагностировать. Развитие начинается одновременно с ОРВИ, чаще - с обычного аденовируса. А ослабленный респираторной инфекцией организм становится уязвимым перед бактериальной инфекцией, тропной к эпителию слизистых оболочек дыхательных путей. Заболевший, будь-то ребенок или взрослый, страдает от сухого кашля, одышки, эпизодически появляется свистящее дыхание, боли в области грудной клетки, температура не поднимается резко, — поясняет Ольга Титова. — Возможны симптомы интоксикации организма, при которых человек отказывается от еды, жалуется на слабость. При воспалительных заболеваниях следует больше пить, но человек отказывается от питья».
Чтобы не заболеть, врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики, среди которых прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений, употребление в пищу свежих овощей и фруктов, соков, промывание и полоскание носа и горла, применение препаратов из группы бактериальных лизатов. При первых симптомах заболевания обязательно обращение к врачу, который должен назначить лечение.
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