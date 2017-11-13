В Петербурге проведут бесплатную диагностику родинок

27 и 28 ноября в Петербурге пройдут Дни диагностики меланомы, в ходе которых пациенты смогут пройти бесплатно обследоваться в шести клиниках города. Запись на прием начинается уже в понедельник, 13 ноября.

Врачи проведут консультации и окажут помощь тем, кто обратился по поводу жалоб на кожные заболевания. Записаться на прием можно по многоканальному телефону горячей линии (812) 426-16-09 с 13 по 19 ноября. Список клиник доступен на портале "Доктор Питер".

В группу риска входят те, кто часто посещает солярий, бывает под открытыми солнечными лучами и не пользуется при этом средствами защиты, люди с большим количеством родинок на теле, люди, у которых хотя бы раз в жизни были солнечные ожоги, а также люди, имеющие случаи меланомы в семейном анамнезе. Если у человека имеется хотя бы один из этих факторов риска, крайне важно регулярно проходить обследование и следить за любыми изменениями на коже.