В Петербурге разрабатывают новые программы диагностики рака

Комитет по здравоохранению Петербурга собирается расширить проведение скринингов рака груди и колоректального рака, а также разработать скрининговые программы для других онкологических заболеваний. Об этом сообщает портал «Доктор Питер» со ссылкой на итоги конференции «Амбулаторная онкология. Новые возможности в онкологии», которые подвела заместитель председателя комитета по здравоохранению Татьяна Засухина.

По ее словам, сейчас комитет работает над расширением программ по скринингу онкологических заболеваний в первичном звене. Предложения по скринингу будут представлены правительству Петербурга в рамках плана мероприятий по реализации концепции развития онкологической помощи в городе.

«Мы должны расширить уже существующий скрининг рака молочной железы, а также колоректального рака. Стоит задача внедрить на новом современном уровне скрининг рака шейки матки, скрининг меланомы. Стоматологическое сообщество должно осуществлять скрининг новообразований ротовой полости, чтобы добиться своевременного выявления этого вида рака. Безусловно, мы размышляем и о скрининге рака легкого, который в Петербурге вносит наибольший вклад в смертность от онкологических заболеваний. Сейчас эксперты четко заявляют, что он должен осуществляться с помощью низкодозной компьютерной томографии. Все эти программы мы предложим на рассмотрение правительства Петербурга», - заявила Татьяна Засухина.

Она также добавила, что показатель смертности от рака в Петербурге стабилен и за последние годы никак не снижается. Чиновники считают, что рання диагностика должна помочь решить эту проблему.