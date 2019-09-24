Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi Mix Alpha. Главная особенность гаджета в его экране — он «обернут» вокруг корпуса. Также нет фронтальной камеры, но это не повод хвататься за сердце любителям селфи — для снимков можно использовать основную, оснащенную 108-мегапиксельным датчиком (да-да!).

Внутри Mi Mix Alpha — процессор Qualcomm Snapdragon 855+, 12 гигабайт оперативной памяти и 512 встроенной, а также батарея на 4,050 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку и сети пятого поколения связи — 5G.

Помимо дисплея, особенность смартфона кроется в камере. Она оснащена датчиком на 108 мегапикселей с разрешением 12032×9024, что позволяет многократно приближать снимок без потери его качества. Две другие камеры — ультраширокоугольная на 20 мегапикселей и телеобъектив на 12.

Mi Mix Alpha от Xiaomi будет запущен в мелкосерийное производство и поступит в продажу в декабре 2019 года по цене 2800 долларов (180 тысяч рублей).

Напомним, в июне компании Xiaomi и Oppo представили прототипы смартфонов со спрятанной под экран фронтальной камерой. Теперь те пользователи, которые не любят так называемые «челки» на гаджетах, могут скроллить спокойно. Камера появляется только после запуска приложения, в котором можно сделать снимок — тогда верхняя часть экрана затемняется, а место нахождения камеры выделяется в кружок.