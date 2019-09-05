HARMAN представил новые акустические системы Harman Kardon Citation

Бренд Harman Kardon входит в состав HARMAN International, дочерней компании Samsung Electronics Co, LTD. В линейку новых акустических систем вошли сразу 8 устройств, разных по назначению и функциям: полочные монокомпоненты One и 100 с сенсорным управлением, стереосистемы 300 и 500 с цветными дисплеями, акустическая панель Bar, сабвуфер Sub, напольная акустика Tower и акустические компоненты Surround.

Все модели линейки поддерживают потоковое воспроизведение аудио в высоком разрешении 24 бит / 96 кГц. Приобретая удобство подключения «по воздуху», слушатель не жертвует качеством, ведь поддерживаемые форматы превосходят стандарты CD. Старшие модели Tower и Bar оснащены беспроводной технологией WiSA, обладающей высокой пропускной способностью и минимальной задержкой для передачи HiRes аудио по беспроводному каналу.

Каждая акустическая система Harman Kardon Citation может быть использована как самостоятельно, для одной из зон в доме, так и в составе многоканальной системы. Можно объединить две и более колонок в стереосистему, которую можно использовать по-разному, например, для создания домашнего кинотеатра. Поскольку все акустические системы линейки являются беспроводными, с их помощью можно озвучить помещение любой сложности и конфигурации без необходимости прокладывать новые кабели.

Все колонки также оборудованы встроенным Google Ассистентом. С его помощью вы можете создавать напоминания в календаре или списки дел, получать прогноз погоды, управлять устройствами «умного дома» и многим другим. Это так же просто, как сказать «Окей, Google».