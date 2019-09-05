HARMAN представил новые акустические системы Harman Kardon Citation
Бренд Harman Kardon входит в состав HARMAN International, дочерней компании Samsung Electronics Co, LTD. В линейку новых акустических систем вошли сразу 8 устройств, разных по назначению и функциям: полочные монокомпоненты One и 100 с сенсорным управлением, стереосистемы 300 и 500 с цветными дисплеями, акустическая панель Bar, сабвуфер Sub, напольная акустика Tower и акустические компоненты Surround.
Все колонки серии выполнены в едином фирменном стиле, подчеркнутом продуманной системой управления и эстетичной алюминиевой отделкой. Завершающим элементом внешнего облика колонок стала пыле- и пожароустойчивая ткань от ведущей европейской студии акустического текстиля Kvadrat.
Все модели линейки поддерживают потоковое воспроизведение аудио в высоком разрешении 24 бит / 96 кГц. Приобретая удобство подключения «по воздуху», слушатель не жертвует качеством, ведь поддерживаемые форматы превосходят стандарты CD. Старшие модели Tower и Bar оснащены беспроводной технологией WiSA, обладающей высокой пропускной способностью и минимальной задержкой для передачи HiRes аудио по беспроводному каналу.
Каждая акустическая система Harman Kardon Citation может быть использована как самостоятельно, для одной из зон в доме, так и в составе многоканальной системы. Можно объединить две и более колонок в стереосистему, которую можно использовать по-разному, например, для создания домашнего кинотеатра. Поскольку все акустические системы линейки являются беспроводными, с их помощью можно озвучить помещение любой сложности и конфигурации без необходимости прокладывать новые кабели.
Все колонки также оборудованы встроенным Google Ассистентом. С его помощью вы можете создавать напоминания в календаре или списки дел, получать прогноз погоды, управлять устройствами «умного дома» и многим другим. Это так же просто, как сказать «Окей, Google».
Кроме того, Harman Kardon Citation оснащены встроенной технологией Chromecast, что позволяет легко получить доступ к более чем 300 сервисам потокового воспроизведения музыки в HD качестве. Подключившись к той же сети Wi-Fi, что и Citation, смартфон, планшет или ноутбук могут транслировать звук из приложений, совместимых с Chromecast.
Серия доступна в 2 цветах: черный и серый.
Приобрести все модели можно в фирменном магазине: harman.club
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