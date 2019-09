HARMAN представил новые акустические системы Harman Kardon Citation

Бренд Harman Kardon входит в состав HARMAN International, дочерней компании Samsung Electronics Co, LTD. В линейку новых акустических систем вошли сразу 8 устройств, разных по назначению и функциям: полочные монокомпоненты One и 100 с сенсорным управлением, стереосистемы 300 и 500 с цветными дисплеями, акустическая панель Bar, сабвуфер Sub, напольная акустика Tower и акустические компоненты Surround.