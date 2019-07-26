76-летний программист из Петербурга Евгений Полищук прошел в финал всероссийского конкурса IT-специалистов «Цифровой прорыв». В профессии Полищук уже 50 лет и «пожилым» для такого рода деятельности себя не считает — дома у него стоит мощный компьютер.

В начале 1970-х годов 26-летний выпускник биофака ЛГУ Полищук пришел работать в институт цитологии и столкнулся с одной из первых в СССР электронно-вычислительной машиной «Днепр-21» — поставить ее было некуда, поэтому команда специалистов договорилась с институтом физиологии в Колтушах, где они позже и обосновались.

«Вместе с ЭВМ приехали два специалиста, которые запустили ее и наладили работу. Но нужно было как-то общаться с машиной. Вносить данные, обсчитывать их и получать результат. Для нас разработали язык программирования «ИНФ». Там даже можно было пользоваться русскими, а не английскими словами», — рассказал «КП» программист.

После 1990-х Полищук устроился в компьютерный клуб, где попробовал себя в качестве программиста, оператора, консультанта и прочих специальностях. В 2010-х годах он занялся изучением новых языков программирования, одним из которых стал язык Ruby. «Он в чем-то похож на Python. Это замечательные языки, хоть и наш старый язык «ИНФ» был тоже хорош», — отмечает он.

Попасть на всероссийский конкурс IT-специалистов удалось не с первого раза — Полищук получил тестовое задание и успешно его провалил. Однако не отчаялся, и вторая попытка увенчалась успехом. Его команда прошла в финал конкурса, выполнив хакатон (ограниченное по времени соревнование, в течение которого участники создают прототипы цифровых решений, — прим. ред.), который пройдет уже в сентябре.

«Здесь надо было создать свою команду, но я этого не делал, так как участвовал впервые и даже не знал толком, что за конкурс. Позже меня пригласила одна из команд. Тема задания была «Образование». Мы работали два дня и ночь, но справились. Выдали все, на что способны и удивили жюри», — вспоминает Полищук.