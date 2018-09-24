Глава Apple объяснил, почему новые iPhone так дорого стоят

В России флагманские смартфоны поступят в продажу 28 сентября. 12 сентября Apple представила новые iPhone XS, XS Max и XR. XS будет стоить в России 87 990 рублей, XS Max — 96 990 рублей. «Бюджетный» XR — почти 65 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что перекупщики предлагают iPhone XS на одном из сайтов с частными объявлениями за полмиллиона рублей.12 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино состоялась презентация Apple, на которой американская корпорация показала свои главные новинки, в том числе три новых iPhone (XS, XR и Max) и Apple Watch Series 4. Помимо этого на презентации ждали коврика для беспроводной зарядки AirPower, однако позже стало известно, у корпорации технические проблемы с реализацией продукта.