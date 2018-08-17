Минкомсвязь предложила перевести россиян на одобренные ФСБ сим-карты

Минкомсвязи предлагает ввести ужесточенные требования к сим-картам. Поскольку иностранные симки могут предоставлять угрозу безопасности россиян, министерство предлагает внедрить на сетях связи отечественную криптографическую защиту. Такие средства подразумевают установку сертифицированного ФСБ шифрования на все карты. В Минэкономики затраты оценили в более чем 83 млрд руб.

Минкомсвязь предлагает обязать операторов обновить сетевое оборудование и перейти на новые сим-карты, следует из проекта приказа, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Требования, выдвинутые ведомством, обусловлены «законом Яровой». Согласно проекту, оператор должен идентифицировать абонентов с помощью сертифицированного ФСБ шифрования. Таким образом, симки становятся средствами защиты информации, что ведет к невозможности их продажи обычным образом.

В Минэкономики негативно отнеслись к обязательной необходимости использовать чипы для связи. Так как мировым трендом последних лет является отказ от этого формата оборудования.

Если приказ вступит в силу, он не повлечет за собой необходимость единовременной замены всех сим-карт в России, поскольку на уже выданные карты он не распространяется.