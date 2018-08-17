Google выпустит поисковик для Китая с цензурой, сотрудники компании против

Тысячи сотрудников Google подписали открытое письмо к руководству компании после того, как стало известно о планах запуска в Китае поисковика с цензурой.

Получившая доступ к письму The New York Times сообщает, что решение Google подчиниться существующим в Китае цензурным ограничениям и начать тайную разработку поисковика для китайского рынка вызывает «моральные и этические вопросы».

Письмо содержит требования допустить сотрудников к участию в этической оценке продуктов Google, публиковать результаты этой оценки, а также обеспечить прозрачность принятия решений в компании.