Apple представит бюджетный iPhone SE 2 и iOS 12 в июне

Apple представит свои новые продукты на своей ежегодной конференции Worldwide Developer Conference (WWDC) в июне. Как утверждает издание Macrumors, в этом году конференция пройдет с 4 по 8 июня в конференц-центре McEnery в Сан-Хосе.

Как ожидается, на WWDC 2018 будут представлены условный iPad X и бюджетный смартфон iPhone SE 2 с начинкой iPhone 7. Фотографии гаджета ранее появились в сети. Источники Macrumors утверждают, что на конференции должны представить ОС iOS 12, а также новые версии watchOS, tvOS и macOS.

Предполагается, что Apple также презентует iPad Pro с вырезом в верхней части дисплея, камерами TrueDepth и системой Face ID. Возможно, устройство будет называться iPad X. Поскольку в ходе выставки WWDC 2018 будет представлена iOS 12, а разработчики получат доступ к ее бета-версиям, то в ней наверняка удастся найти какую-то новую информацию о смартфонах iPhone 2018. Если учесть тот факт, что весной о проведении презентаций не объявлялось, то именно летом Apple должна презентовать iPhone SE 2, отмечает Macrumors.

Ожидается, что 4-дюймовый iPhone SE второго поколения получит аппаратную начинку iPhone 7 и функцию беспроводной зарядки, а также камеры TrueDepth и систему Face ID, как у iPhone X. Между тем, по данным аналитика KGI Securities, самый дешевый смартфон линейки 2018 года получит 3 ГБ оперативной памяти. Он будет оснащен алюминиевым корпусом, задняя панель аппарата тоже будет из алюминия, а не из стекла. Поэтому гаджет не сможет поддерживать беспроводную зарядку, как iPhone X и iPhone 8. Панель для бюджетника будет производить Japan Display. Она получит разрешение 2160×1080 пикселей, то есть соотношение сторон 18:9. Отличиями от более дорогих моделей станут одинарная, а не двойная камера, прямоугольный, а не L-образный аккумулятор, а также отсутствие системы определения силы нажатия на дисплей 3D Touch.

Стоимость самого дешевого iPhone 2018 года выпуска составит, как ожидается, $650-750. Таким образом, линейка iPhone этой осенью может выглядеть следующим образом: iPhone SE — $349, iPhone 7 и iPhone 7 Plus: $449 и $569; iPhone 8 и iPhone 8 Plus: $549 и $669; 6,1-дюймовый iPhone с Face ID: $649 или $749; 5,8-дюймовый iPhone X второго поколения: $999; 6,5-дюймовый iPhone X Plus второго поколения: $1099.

По материалам «ДП»