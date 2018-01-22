Samsung вслед за Apple обвинили в тайном замедлении старых смартфонов
Антимонопольная служба Италии расследует намеренное замедление старых смартфонов Samsung. Ранее в подобном явлении уличили компанию Apple. Об этом пишет Independent.
Антимонопольная служба считает, что корейская компания создала «общую коммерческую политику, использующую недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии».
И Samsung, и Apple, по мнению ведомства, выпускали обновление ПО, которое замедляет устройства. При этом разработчики не уведомляли пользователей о возможных последствиях и не предоставляли достаточной информации «для поддержания адекватного уровня производительности этих устройств».
В конце 2017 года компания Apple извинилась перед пользователями устаревших телефонов iPhone за намеренное замедление их работы, а также предложила скидку на замену аккумулятора. Позже компания позволила владельцам iPhone отключать автоматическое замедление смартфонов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.