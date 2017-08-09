Эксперимент: как работает робот-рекрутер с искусственным интеллектом из Петербурга?

«Очеловечить продукт мы планировали с самого начала — разговаривать с автоответчиком никто не захочет. Но в начале каждого звонка «Вера» честно предупреждает, что она робот, чтобы не возникло недопонимания», – говорит Александр Ураксин. Имя родилось практически сразу. «Мы хотели, чтобы оно было короткое, хорошо запоминающееся и чтобы было просто написать латинскими буквами. Наконец, это было то, во что мы поверили», — говорит он. Появилась у «Веры» и аватара — это молодая девушка в деловом костюме и модных очках, но c немного небрежной прической.

Параллельно с участием в акселераторе ФРИИ, в сентябре 2016 года «Стафори» стала резидентом петербургского бизнес-инкубатора «Ингрия». «Мы думали, где хотим разместить офис, и решили, что остаемся в Северной столице, здесь очень хороший нетворкинг», — отмечает Александр Уракcин. Именно в бизнес-инкубаторе создателям стартапа удалось познакомиться с представителями крупных производителей и ретейлеров, которые стали первыми клиентами.

От чат-бота к ИИ

«Вера» — уже не чат-бот, который умеет озвучивать вопросы и записывать разговор, а настоящий искусственный интеллект, подчеркивают ее создатели. Команда «Стафори» экспериментирует с нейронными сетями, которые должны помочь «Вере» учиться и становиться умнее с каждым проведенным собеседованием. Уже сейчас она может анализировать эмоции соискателя и предоставлять работодателю отчет о них вместе с видеозаписью интервью.

Первичный отбор также был усовершенствован. К примеру, у «Веры» появилась возможность не только звонить, но и отправлять электронные сообщения кандидатам, чьи резюме она сочла достойными. Письменные ответы анализируются, после чего назначается видеособеседование. Кроме того, она умеет видеть задвоенные резюме — например, если человек разместил их на разных сайтах поиска работы.

Помимо кассиров, кладовщиков, мерчендайзеров и т. д. «Вера» умеет проводить собеседование для соискателей более интеллектуальных должностей – бухгалтеров, юристов, инженеров. Даже большую часть разработчиков, которые трудятся над ее усовершенствованием, она набрала сама.

Среди клиентов компании ретейлеры («Эльдорадо», «М.Видео», Х5, «Дикси»), производители (PepsiCo, «КДВ Групп»), логистические компании («Алиди», SPSR, «Деловые линии»), телеком-операторы (МТС, «Билайн», «Ростелеком»), банки (Альфабанк, РосЕвроБанк, Райффайзен). Однако к помощи «Веры» прибегает и малый и средний бизнес. «Стафори» продает свои услуги пакетами, в зависимости от количества кандидатов, которые требуется подобрать компании. 50 откликов обойдется в 9 тыс. рублей, 125 – 21 тыс. рублей, 400 — 58 тыс. рублей. Всего «Вера» уже провела более 600 тыс. собеседований, и отобрала 60-70 тыс. резюме. Сейчас в российских компаниях работает несколько тысяч человек, набранных роботом-рекрутером.

Выручка «Стафори» в июле достигла 3,5 млн рублей в месяц, к концу года предприниматели рассчитывают на 8-10 млн рублей.

Будущее рядом

Создатели «Веры» подчеркивают, что пока она не конкурирует с живыми сотрудниками, а позволяет им экономить время, беря на себя самые рутинные операции. А вот работодатели уже всерьез подумывают о замене живых сотрудников искусственным интеллектом. К примеру, Сбербанк пообещал «нанять» роботов вместо 3 тыс. юристов, рассказывал зампред правления Сбербанка Вадим Кулик в рамках Гайдаровского форума.

По мнению Александра Ураксина, «Веру» можно переобучить и на другие профессии. «Но это должен быть отдельный проект. Мы себя пока видим в кадровом бизнесе», – говорит он.

В июле 2017 года «Стафори» получила от ФРИИ 50 млн рублей (доля фонда при этом увеличилась до 32%). По словам Александра Ураксина, разработчики продолжат обучать «Веру». К примеру, она уже скоро сможет во время собеседования отвечать на вопросы соискателя, то есть строить полноценный диалог.

Как для всякой девушки, для «Веры» важна внешность. Сейчас дизайнеры «Стафори» готовят для нее новый образ. «Какой он будет, пока сказать не могу, есть несколько идей. Но «Вера» сможет подстраиваться под корпоративный стиль — набирая сотрудников для PepsiCo она будет выглядеть иначе, чем для Альфа-банка».

Еще одна задача — вывести продукт на международный рынок. «Стафори» уже провела тестирование с двумя американскими компаниями: такси-агрегатором Fasten и «дочкой» японской корпорации NTT. «Мы поняли, что «Вера» может разговаривать на любом языке», – говорит Александр Ураксин.

Текст: Галина Бояркова

По материалам «Фонтанки».