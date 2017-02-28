iPhone 8 будет заряжаться от USB

СМИ сообщают, что грядущий флагман от Apple — iPhone 8 — будет лишен фирменного яблочного разъема Lightning. Вместо него разработчики намерены установить порт USB-C, который является стандартом для многих гаджетов Android.

Ранее сообщалось, что 5,8-дюймовый дисплей смартфона будет лишен рамок, а кнопку Home встроят в экран. Новый iPhone оснастят 3 Гб оперативной памяти.

Также известно, что iPhone 8 выпустят в двух комплектациях: с 64 Гб и 256 Гб внутренней памяти. Аналитики полагают, что стоимость устройства составит около тысячи долларов. Выход флагмана готовится в 2017 году.

Добавим, что в России резко упала стоимость техники Apple: снижение цены на различные яблочные товары в официальном онлайн-магазине составило от 4 до 15 000 рублей. Так корпорация отреагировала на укрепление рубля.

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