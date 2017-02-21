Apple обязали открыть собственный сервисный центр в России

ФАС обязал корпорацию Apple открыть в России первый собственный сервисный центр с полным циклом обслуживания.

Такое решение антимонополисты приняли после полугодового разбирательства, которое инициировал пользователь Дмитрий Петров. Как указано в его заявлении, Apple создала дискриминационные условия для российских владельцев яблочных гаджетов при ремонте своих устройств.

Так, Петрову отказали в ремонте разбитого экрана на смартфоне iPhone 6 Plus из-за того, что на российском рынке нет оригинальных комплектующих. Вместо этого пользователю предложили купить аналогичный гаджет, доплатив 22 200 рублей. При этом международный сайт Apple предлагает внегарантийный ремонт экрана iPhone SE за 129 долларов (около 7,5 тысяч рублей).

Петров в своих исках сослался на закон «О защите прав потребителей», который обязывает изготовителя обеспечивать ремонт и техобслуживание товара, а также поставку запасных частей.

Добавим, что сейчас официальный ремонт яблочных гаджетов в нашей стране практически невозможен — пользователи могут только заменить телефоны с доплатой. Так и поступают российские владельцы Apple в 90% случаев. А при поломке дисплея — в 100% случаев, так как их в Россию Apple не поставляет.

Более того, чтобы заменить дисплей, требуется сложная процедура калибровки. Оборудование для этого есть в розничной сети Apple Retail Store (которой нет в России), либо в централизованном ремонтном центре Apple, который и намерены открыть в нашей стране.

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