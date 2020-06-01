Как в 19 лет построить международную компанию и продолжить зарабатывать даже в пандемию? Отвечает авиалогист Никита Иванов

Как грузы преодолевают закрытые границы

Большинство из вас хоть раз делали заказ на AliExpress и без каких-либо проблем получали, например, рюкзак. Но если закажете 50 или 100 таких рюкзаков станет понятно, что вы делаете это в коммерческих целях. Следовательно оформления таможенных документов, переговоров с транспортной компанией, налаживания логистики не избежать. Моя компания Air Cargo Advisers как раз берет волокиту на себя.

В конце марта стали закрывать границы — произошло это очень стремительно, буквально одним днем. Был, например, рейс Москва-Париж, который летал каждый день на протяжении 60 лет. И тут приходит постановление Росавиации: с завтрашнего дня закрыть авиасообщение с Францией.