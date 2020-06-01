Никита Иванов в свои 28 лет управляет Air Cargo Advisers, обеспечивающей логистику грузовых авиаперевозок по всему миру, и демонстрирует лучшие качества поколения миллениалов. Его компания одна из немногих на международном рынке смогла адаптироваться к новой реальности закрытых границ — и заработать в кризис.
Как в 19 лет построить международную компанию и продолжить зарабатывать даже в пандемию? Отвечает авиалогист Никита Иванов
Как грузы преодолевают закрытые границы
Большинство из вас хоть раз делали заказ на AliExpress и без каких-либо проблем получали, например, рюкзак. Но если закажете 50 или 100 таких рюкзаков станет понятно, что вы делаете это в коммерческих целях. Следовательно оформления таможенных документов, переговоров с транспортной компанией, налаживания логистики не избежать. Моя компания Air Cargo Advisers как раз берет волокиту на себя.
В конце марта стали закрывать границы — произошло это очень стремительно, буквально одним днем. Был, например, рейс Москва-Париж, который летал каждый день на протяжении 60 лет. И тут приходит постановление Росавиации: с завтрашнего дня закрыть авиасообщение с Францией.
Грузы, отправляющиеся по воздуху, в основном летают пассажирскими авиарейсами. То есть багажный отсек наполовину заполнен вещами людей, остальное — коммерческие перевозки.
С остановкой международного авиасообщения 100% воздушного пространства сократилось до 20%, доступных только для грузовых самолетов. Тем временем мои партнеры из США, Европы, Африки все еще нуждаются в регулярных поставках. Некоторые из них — в довирусном объеме.
Тогда топ-менеджмент некоторых авиакомпаний, среди которых был и Аэрофлот, сообразил, как можно компенсировать хотя бы маленькую часть своих убытков. Стали пускать пассажирские самолеты, заполненные грузами: и в багажном отсеке, и в самом салоне находятся только коробки.
И мировая торговля, и объем перевозок стали меньше, но в новой пропорции спрос все еще превышал предложение. Из-за нехватки рейсов возникла очередь из грузов. Моя задача как профессионала сделать так, чтобы товар прилетел быстрее. Иными словами, договориться с людьми, принимающими решения.
Цены на авиаперевозки выросли в 3 раза. Крайне положительным сценарием мы стали называть срок поставки в неделю, реальным — 2 недели. Очень больно продавать свои услуги по таким ценам и с таким сроком перевозки, но это диктует рынок.
О кризисе и развитии
Все в шоке! В бизнесе, как в жизни, — беги или дерись. К моменту, когда кризис еще только разгорался, мы начинали большой проект с компанией из Новосибирска, которая производила широкоформатные принтеры и чернила. Задача была сделать большой склад в Петербурге и поставлять из него в европейскую часть России.
Всю логистику полностью обеспечивали мы, поэтому понадобилось нанять персонал и снять офис специально под этот проект. И вот он почти готов, но все отменяется из-за кризиса! В стрессовой ситуации фокус сужается максимально — у кого-то на том, как сократить расходы, у меня — как заработать. Решил, что не буду сокращать зарплаты, отказываться от аренды и увольнять людей.
Выход пришел за минуту. Вспомнил, что в январе и феврале маски, перчатки и другие медицинские товары продавались из России в Китай. Как нетрудно догадаться, сейчас наоборот. Быстро списался с китайскими партнерами и начал искать российских бизнесменов, которые хотели бы закупать защитные костюмы, очки и респираторы в Китае, а реализовывать их в России.
Обзвонил записную книжку и сделал предложение о сотрудничестве. Большинство предпринимателей, с кем мы подписали контракты, раньше внешнеэкономической деятельностью не занимались, поэтому параллельно обучаю их еще и нюансам международной торговли. Потом разберемся, главное сейчас что-то делать!
День мой выглядел так: в 5:30 утра просыпаюсь, списываюсь с агентами из Китая в WeChat по текущему статусу грузов: здесь груз забрали, тут забронировали, там рейс отменили и так далее. В 7-8 утра подтягивалась моя команда, которая помогала с частью задач. Про выходные все забыли сразу, разумеется. В режиме напряжения и безостановочного потока жил 2 месяца — давненько такого не было. Похожий стресс испытывал, когда я только начинал заниматься авиаперевозками 9 лет назад. Сегодня уже все понимаю и знаю, но все равно иду наощупь, ведь неизвестно, что будет завтра.
Точных подсчетов пока не делали, но по ощущениям меньше, чем в прошлом году за аналогичный период мы не заработали. Даже больше. Понимаю, что с кризисной ситуацией я справился и теперь больше себе доверяю. Думаю, многим предпринимателям кризис помог самим с собой познакомиться.
О спекуляциях медицинскими товарами
Клиент говорит: я купил в Китае 400 коробок с масками, нужно, чтобы они оказались в Петербурге как можно скорее. И задача моей компании спрогнозировать время доставки, ее стоимость и спроектировать логистику.
Покупают СИЗы для разных целей. Кто-то хочет перепродать, кто-то берет сразу на все предприятие, вышедшее из карантина. Сам я не участвовал в заключении сделок, но знаю, что многие мои клиенты ввозили СИЗы по тендерам для государства.
Повышение стоимости одноразовых масок в десятки раз можно объяснить правилами капиталистического рынка. В первые две недели, когда появляется гигантский спрос, а товаров на рынке не хватает, можно заработать 200-300% от себестоимости. Все решает скорость поставки, что как раз обеспечивает моя компания. Пока товар будет плыть морем 2 месяца, спрос и цена упадут, и он станет не рентабельным.
О будущем международного авиасообщения
К новой реальности, в которой границы остаются закрыты, надо привыкать — туризм восстановится не скоро. Национальные авиакорпорации скорее всего спасутся, а вот с небольшими лоукостерами можно попрощаться. Как и 50 лет назад авиаперелет станет роскошью — международный уж точно. Внутренний туризм наоборот может вырасти, что позволит российским авиакомпаниям развивать новые направления по стране.
Думаю, что кризис проредит игроков во всех отраслях. Капитал будет концентрироваться: если раньше 10 компаний принадлежали 10 людям, то скоро те же 10 компаний будут принадлежать 2 людям.
Коллегам, у которых бизнес был завязан на потоке людей (торговые центры, рестораны) надо искать себя в новом деле, ведь пандемия может повториться. Иногда лучше отпустить камень, который тянет ко дну.
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