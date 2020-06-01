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Как в 19 лет построить международную компанию и продолжить зарабатывать даже в пандемию? Отвечает авиалогист Никита Иванов

Никита Иванов в свои 28 лет управляет Air Cargo Advisers, обеспечивающей логистику грузовых авиаперевозок по всему миру, и демонстрирует лучшие качества поколения миллениалов. Его компания одна из немногих на международном рынке смогла адаптироваться к новой реальности закрытых границ — и заработать в кризис. 

Как грузы преодолевают закрытые границы

Большинство из вас хоть раз делали заказ на AliExpress и без каких-либо проблем получали, например, рюкзак. Но если закажете 50 или 100 таких рюкзаков станет понятно, что вы делаете это в коммерческих целях. Следовательно оформления таможенных документов, переговоров с транспортной компанией, налаживания логистики не избежать. Моя компания Air Cargo Advisers как раз берет волокиту на себя.

В конце марта стали закрывать границы — произошло это очень стремительно, буквально одним днем. Был, например, рейс Москва-Париж, который летал каждый день на протяжении 60 лет. И тут приходит постановление Росавиации: с завтрашнего дня закрыть авиасообщение с Францией.

Стали пускать пассажирские самолеты, заполненные грузами: и в багажном отсеке, и в самом салоне находятся только коробки.

Грузы, отправляющиеся по воздуху, в основном летают пассажирскими авиарейсами. То есть багажный отсек наполовину заполнен вещами людей, остальное — коммерческие перевозки.

С остановкой международного авиасообщения 100% воздушного пространства сократилось до 20%, доступных только для грузовых самолетов. Тем временем мои партнеры из США, Европы, Африки все еще нуждаются в регулярных поставках. Некоторые из них — в довирусном объеме.

Тогда топ-менеджмент некоторых авиакомпаний, среди которых был и Аэрофлот, сообразил, как можно компенсировать хотя бы маленькую часть своих убытков. Стали пускать пассажирские самолеты, заполненные грузами: и в багажном отсеке, и в самом салоне находятся только коробки.

Цены на авиаперевозки выросли в 3 раза.

И мировая торговля, и объем перевозок стали меньше, но в новой пропорции спрос все еще превышал предложение. Из-за нехватки рейсов возникла очередь из грузов. Моя задача как профессионала сделать так, чтобы товар прилетел быстрее. Иными словами, договориться с людьми, принимающими решения.

Цены на авиаперевозки выросли в 3 раза. Крайне положительным сценарием мы стали называть срок поставки в неделю, реальным — 2 недели. Очень больно продавать свои услуги по таким ценам и с таким сроком перевозки, но это диктует рынок.

О кризисе и развитии

Все в шоке! В бизнесе, как в жизни, — беги или дерись. К моменту, когда кризис еще только разгорался, мы начинали большой проект с компанией из Новосибирска, которая производила широкоформатные принтеры и чернила. Задача была сделать большой склад в Петербурге и поставлять из него в европейскую часть России.

Всю логистику полностью обеспечивали мы, поэтому понадобилось нанять персонал и снять офис специально под этот проект. И вот он почти готов, но все отменяется из-за кризиса! В стрессовой ситуации фокус сужается максимально — у кого-то на том, как сократить расходы, у меня — как заработать. Решил, что не буду сокращать зарплаты, отказываться от аренды и увольнять людей.

Обучаю предпринимателей нюансам международной торговли!

Выход пришел за минуту. Вспомнил, что в январе и феврале маски, перчатки и другие медицинские товары продавались из России в Китай. Как нетрудно догадаться, сейчас наоборот. Быстро списался с китайскими партнерами и начал искать российских бизнесменов, которые хотели бы закупать защитные костюмы, очки и респираторы в Китае, а реализовывать их в России.

Обзвонил записную книжку и сделал предложение о сотрудничестве. Большинство предпринимателей, с кем мы подписали контракты, раньше внешнеэкономической деятельностью не занимались, поэтому параллельно обучаю их еще и нюансам международной торговли. Потом разберемся, главное сейчас что-то делать!

День мой выглядел так: в 5:30 утра просыпаюсь, списываюсь с агентами из Китая в WeChat по текущему статусу грузов: здесь груз забрали, тут забронировали, там рейс отменили и так далее. В 7-8 утра подтягивалась моя команда, которая помогала с частью задач. Про выходные все забыли сразу, разумеется. В режиме напряжения и безостановочного потока жил 2 месяца — давненько такого не было. Похожий стресс испытывал, когда я только начинал заниматься авиаперевозками 9 лет назад. Сегодня уже все понимаю и знаю, но все равно иду наощупь, ведь неизвестно, что будет завтра.

Точных подсчетов пока не делали, но по ощущениям меньше, чем в прошлом году за аналогичный период мы не заработали. Даже больше. Понимаю, что с кризисной ситуацией я справился и теперь больше себе доверяю. Думаю, многим предпринимателям кризис помог самим с собой познакомиться. 

О спекуляциях медицинскими товарами

Клиент говорит: я купил в Китае 400 коробок с масками, нужно, чтобы они оказались в Петербурге как можно скорее. И задача моей компании спрогнозировать время доставки, ее стоимость и спроектировать логистику.

Покупают СИЗы для разных целей. Кто-то хочет перепродать, кто-то берет сразу на все предприятие, вышедшее из карантина. Сам я не участвовал в заключении сделок, но знаю, что многие мои клиенты ввозили СИЗы по тендерам для государства.

Пока товар будет плыть морем 2 месяца, спрос и цена упадут, и он станет не рентабельным.

Повышение стоимости одноразовых масок в десятки раз можно объяснить правилами капиталистического рынка. В первые две недели, когда появляется гигантский спрос, а товаров на рынке не хватает, можно заработать 200-300% от себестоимости. Все решает скорость поставки, что как раз обеспечивает моя компания. Пока товар будет плыть морем 2 месяца, спрос и цена упадут, и он станет не рентабельным.

О будущем международного авиасообщения

К новой реальности, в которой границы остаются закрыты, надо привыкать — туризм восстановится не скоро. Национальные авиакорпорации скорее всего спасутся, а вот с небольшими лоукостерами можно попрощаться. Как и 50 лет назад авиаперелет станет роскошью — международный уж точно. Внутренний туризм наоборот может вырасти, что позволит российским авиакомпаниям развивать новые направления по стране.

Иногда лучше отпустить камень, который тянет ко дну.

Думаю, что кризис проредит игроков во всех отраслях. Капитал будет концентрироваться: если раньше 10 компаний принадлежали 10 людям, то скоро те же 10 компаний будут принадлежать 2 людям.

Коллегам, у которых бизнес был завязан на потоке людей (торговые центры, рестораны) надо искать себя в новом деле, ведь пандемия может повториться. Иногда лучше отпустить камень, который тянет ко дну.

Leontiy Kasatkin,
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